Seu Criador de Vídeos de Desempenho de Integração Definitivo

Melhore a integração e o desempenho dos funcionários com vídeos de treinamento envolventes, aprimorados pela geração de narração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma visão geral concisa de 60 segundos sobre recursos de produtos para usuários existentes, voltada para gerentes de produto e equipes de sucesso do cliente, utilizando uma estética visual limpa e informativa com música de fundo moderna. Este "vídeo de demonstração de produto" deve explicar uma nova atualização, gerada diretamente a partir de um roteiro detalhado, garantindo que todos os usuários compreendam rapidamente seu valor. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen torna este processo tranquilo.
Prompt de Exemplo 2
Que tal produzir um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para esclarecer um processo de software complexo para equipes internas, especificamente direcionado a chefes de departamento e colaboradores individuais? Deve adotar um estilo visual claro e conciso com narração de áudio direta, garantindo acessibilidade por meio de legendas integradas. Este importante "vídeo de treinamento" melhorará a compreensão e o desempenho, facilitado pelo recurso de legendas integradas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Uma mensagem motivacional de 40 segundos da liderança, destinada a todos os funcionários da empresa, poderia se beneficiar muito de um estilo visual corporativo polido combinado com uma trilha sonora envolvente e inspiradora. Esta criação impactante do "criador de vídeos de IA" comunicaria atualizações estratégicas em várias plataformas internas, adaptando facilmente sua apresentação usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para visualização ideal em qualquer dispositivo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desempenho de Integração

Crie facilmente vídeos de integração envolventes que melhoram o desempenho dos novos contratados e aceleram sua integração na equipe, tudo com nosso criador de vídeos de IA intuitivo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando seu conteúdo de integração. Você pode escrever seu roteiro do zero ou colar um texto existente, aproveitando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para formar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de Modelos Personalizáveis e avatares de IA realistas. Escolha um apresentador de IA para guiar os novos contratados através do seu processo de integração com um rosto amigável.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Refine seu vídeo com áudio de alta qualidade usando nossa geração de narração. Integre as cores e o logotipo da sua marca com controles de Branding para garantir uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo gerando legendas precisas para acessibilidade. Uma vez concluído, exporte seus vídeos de integração em alta definição e compartilhe-os facilmente com seus novos membros da equipe em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Desempenho Inspiradores

Desenvolva conteúdo de vídeo motivacional para energizar novos funcionários e fomentar um ambiente de trabalho positivo e de alto desempenho desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen atua como um criador de vídeos de integração intuitivo, aproveitando as capacidades do criador de vídeos de IA para simplificar a criação de conteúdo. Basta inserir seu roteiro, escolher entre Modelos Personalizáveis, e nossa plataforma gerará vídeos de integração profissionais rapidamente.

Quais recursos avançados de IA a HeyGen oferece para produção de vídeos?

A HeyGen capacita os usuários com apresentadores de IA de ponta e narrações realistas de IA impulsionadas pela tecnologia de texto-para-fala. Isso permite a geração automatizada de vídeos diretamente do seu roteiro, tornando a HeyGen um poderoso criador de vídeos de IA.

Posso personalizar a marca dos vídeos criados com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles extensivos de branding para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores específicas da marca e utilizar Modelos Personalizáveis dentro do nosso editor de vídeo intuitivo.

Além da integração, que outros tipos de vídeos a HeyGen pode criar?

A HeyGen é uma ferramenta versátil de criação de vídeos projetada para uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos de treinamento envolventes e vídeos de demonstração de produtos informativos. Os usuários também podem facilmente adicionar geração de legendas e narrações de IA de alta qualidade para diversas aplicações.

