Crie vídeos envolventes de integração de funcionários mais rapidamente com capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para equipes de RH que ilustre a eficiência da automação na integração de novos funcionários. Utilize uma estética visual profissional e limpa com música de fundo suave, destacando como os Templates e cenas da HeyGen podem ser facilmente personalizados para manter a consistência da marca em todos os módulos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo atraente de 30 segundos para forças de trabalho globais, focando em como a plataforma de criação de vídeos AI da HeyGen simplifica treinamentos complexos para equipes diversas. O estilo visual e de áudio deve ser claro e conciso, com uma narração AI autoritária, mas amigável, gerada diretamente do seu roteiro usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, apresentando imagens relevantes do acervo de mídia/suporte de acervo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo convidativo de 90 segundos de integração de funcionários especificamente para novos contratados do departamento criativo, focando em apresentações de equipe e no espírito colaborativo da empresa. Utilize um estilo visual quente e artístico com música ambiente suave, integrando os avatares de AI da HeyGen para representar vários membros da equipe e demonstrando a flexibilidade de redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas sociais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Otimização de Integração

Simplifique e eleve a experiência de novos contratados com a criação de vídeos impulsionada por AI, garantindo treinamento envolvente e consistente para cada funcionário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de integração. Nossa funcionalidade de **texto-para-vídeo a partir de roteiro** permite que você transforme rapidamente seu texto em uma narrativa de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI e Cena
Selecione de uma biblioteca diversificada de **avatares AI** para servir como seu apresentador virtual, depois personalize seu vídeo com modelos profissionais e elementos da marca.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Enriqueça seu vídeo com geração de **narração realista** em vários idiomas, proporcionando áudio claro e envolvente para seu conteúdo de treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Otimizado
Finalize seu conteúdo e **Exporte para MP4** nos formatos de proporção desejados, tornando-o pronto para distribuição perfeita em suas plataformas de integração.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de integração?

A HeyGen atua como um criador de vídeos de integração AI, transformando treinamentos tradicionais em experiências envolventes. Aproveite os avatares de AI e o conteúdo de vídeo dinâmico para criar vídeos de integração de alta qualidade e profissionais que ressoam com novos contratados e otimizam seu processo de treinamento.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para personalizar vídeos de integração?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos altamente personalizados e envolventes para a integração de funcionários. Utilize uma ampla seleção de modelos de vídeo, integre seu logotipo e ativos criativos da marca, e aproveite as ferramentas de edição AI para produzir conteúdo de vídeo dinâmico que se destaca.

A HeyGen simplifica o processo de geração de séries de vídeos de integração?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de séries inteiras de vídeos de integração, atuando como uma plataforma eficiente de criação de vídeos AI. Com sua ferramenta de roteiro AI, capacidades de texto-para-fala e suporte para gravações de tela, você pode gerar rapidamente materiais de treinamento abrangentes e consistentes.

A HeyGen pode otimizar toda a experiência de integração de novos contratados?

A HeyGen serve como um gerador abrangente de vídeos de treinamento de otimização de integração, projetado para elevar a experiência de integração de novos contratados. Ao permitir a rápida criação de vídeos de integração AI profissionais e envolventes, ajuda as organizações a fornecer uma jornada de integração virtual consistente e impactante.

