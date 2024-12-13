Gerador de Vídeos de Treinamento de Otimização de Integração Facilitado
Crie vídeos envolventes de integração de funcionários mais rapidamente com capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para equipes de RH que ilustre a eficiência da automação na integração de novos funcionários. Utilize uma estética visual profissional e limpa com música de fundo suave, destacando como os Templates e cenas da HeyGen podem ser facilmente personalizados para manter a consistência da marca em todos os módulos de treinamento.
Produza um vídeo explicativo atraente de 30 segundos para forças de trabalho globais, focando em como a plataforma de criação de vídeos AI da HeyGen simplifica treinamentos complexos para equipes diversas. O estilo visual e de áudio deve ser claro e conciso, com uma narração AI autoritária, mas amigável, gerada diretamente do seu roteiro usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, apresentando imagens relevantes do acervo de mídia/suporte de acervo.
Desenhe um vídeo convidativo de 90 segundos de integração de funcionários especificamente para novos contratados do departamento criativo, focando em apresentações de equipe e no espírito colaborativo da empresa. Utilize um estilo visual quente e artístico com música ambiente suave, integrando os avatares de AI da HeyGen para representar vários membros da equipe e demonstrando a flexibilidade de redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas sociais.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo.
Produza rapidamente cursos de treinamento mais abrangentes, garantindo aprendizado consistente para forças de trabalho globais.
Aumente o engajamento e a retenção do treinamento com AI.
Melhore o engajamento e a retenção de informações na integração de novos contratados com vídeos dinâmicos impulsionados por AI.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento de integração?
A HeyGen atua como um criador de vídeos de integração AI, transformando treinamentos tradicionais em experiências envolventes. Aproveite os avatares de AI e o conteúdo de vídeo dinâmico para criar vídeos de integração de alta qualidade e profissionais que ressoam com novos contratados e otimizam seu processo de treinamento.
Quais opções criativas a HeyGen oferece para personalizar vídeos de integração?
A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos altamente personalizados e envolventes para a integração de funcionários. Utilize uma ampla seleção de modelos de vídeo, integre seu logotipo e ativos criativos da marca, e aproveite as ferramentas de edição AI para produzir conteúdo de vídeo dinâmico que se destaca.
A HeyGen simplifica o processo de geração de séries de vídeos de integração?
Sim, a HeyGen simplifica a criação de séries inteiras de vídeos de integração, atuando como uma plataforma eficiente de criação de vídeos AI. Com sua ferramenta de roteiro AI, capacidades de texto-para-fala e suporte para gravações de tela, você pode gerar rapidamente materiais de treinamento abrangentes e consistentes.
A HeyGen pode otimizar toda a experiência de integração de novos contratados?
A HeyGen serve como um gerador abrangente de vídeos de treinamento de otimização de integração, projetado para elevar a experiência de integração de novos contratados. Ao permitir a rápida criação de vídeos de integração AI profissionais e envolventes, ajuda as organizações a fornecer uma jornada de integração virtual consistente e impactante.