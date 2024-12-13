Seu Criador de Vídeos de Módulo de Integração para Treinamento Sem Complicações

Crie vídeos de integração profissional mais rápido, sem necessidade de habilidades. Transforme roteiros de texto em conteúdo envolvente usando nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo introdutório vibrante de 60 segundos, projetado para novos contratados que estão se juntando a uma empresa de tecnologia dinâmica. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, apresentando elementos animados e avatares de IA amigáveis que apresentam os principais valores da empresa, com uma trilha sonora animada e acolhedora. Este impactante vídeo de integração de funcionários visa transmitir a cultura da empresa e entusiasmar os novos colaboradores sobre sua jornada usando os avatares de IA da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 45 segundos direcionado a novos usuários de uma plataforma SaaS complexa. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e instrutivo, combinando gravações de tela da interface do produto com sobreposições gráficas claras, acompanhadas por uma narração precisa e tranquilizadora gerada diretamente a partir de um roteiro. Este vídeo eficaz de instruções guiará os usuários na configuração inicial e nas funcionalidades principais para a integração de clientes usando as capacidades de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional ágil de 30 segundos voltado para gerentes de RH e treinamento que buscam renovar seus vídeos de integração existentes. O estilo visual deve ser dinâmico e mostrar a flexibilidade dos modelos personalizáveis, com cortes rápidos, transições atraentes e uma trilha sonora energética e motivadora. Este vídeo demonstrará como os Modelos e cenas da HeyGen podem atualizar e renovar facilmente qualquer conteúdo de criador de vídeo de módulo de integração.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma vitrine profissional de vídeos gerados por IA de 50 segundos, projetada para empresas globais que buscam padronizar e escalar o processo de integração em equipes diversas. A apresentação visual deve ser elegante e corporativa, apresentando diversos apresentadores virtuais e conteúdo localizado, apoiado por uma narração calma e autoritária gerada através de geração avançada de Narração. Este vídeo sofisticado destaca a eficiência e o alcance global no treinamento de funcionários.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Módulo de Integração

Simplifique sua integração de funcionários com nosso criador de vídeos de IA, criando sem esforço vídeos envolventes, personalizados e gerados por IA que garantem uma experiência tranquila para novos contratados.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece colando seu roteiro ou selecionando entre modelos personalizáveis para estabelecer a base do seu vídeo de módulo de integração. Isso aproveita a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen, transformando texto em visuais atraentes.
2
Step 2
Personalize com Avatares e Vozes de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre diversos avatares de IA para representar sua marca e gerando narrações com som natural. Isso torna seus vídeos gerados por IA relacionáveis e dinâmicos para uma integração eficaz de funcionários.
3
Step 3
Refine os Visuais da Sua Marca
Aplique a estética única da sua empresa utilizando controles de Branding para logotipos e cores, e integre visuais relevantes de nossa biblioteca de mídia. Garanta que seus vídeos de integração reflitam consistentemente a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Módulo
Finalize seu módulo de integração adicionando legendas automáticas para acessibilidade e, em seguida, exporte seu vídeo de alta qualidade. Ofereça uma experiência profissional e impactante a todos os novos membros da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Novos Contratados

Crie vídeos de boas-vindas e motivacionais envolventes para apresentar a cultura da empresa e inspirar novos funcionários desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração visualmente ricos?

A HeyGen capacita você a projetar vídeos de integração impactantes, gerados por IA, com modelos personalizáveis, personagens animados e uma vasta biblioteca de mídia. Isso permite gráficos ricos e visuais envolventes sem a necessidade de habilidades extensas de design.

A HeyGen oferece personalização completa para conteúdo de vídeo de integração?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de integração. Você pode adaptar modelos, integrar sua marca com logotipos e cores personalizados e ajustar elementos animados para alinhar perfeitamente com o estilo e a mensagem únicos da sua empresa.

A HeyGen pode atualizar facilmente vídeos de integração existentes?

Absolutamente. A plataforma alimentada por IA da HeyGen torna simples atualizar e iterar seus vídeos de integração. Você pode rapidamente modificar roteiros, trocar avatares de IA ou alterar visuais para garantir que seu conteúdo esteja sempre atual e relevante para novos funcionários.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de IA fácil para integração?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que qualquer pessoa produza vídeos de integração de alta qualidade gerados por IA. Com funcionalidade intuitiva de texto-para-vídeo e modelos pré-desenhados, você pode criar vídeos de treinamento profissionais sem experiência prévia em edição.

