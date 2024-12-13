Gerador de Vídeo de Módulo de Integração: Crie Conteúdo Envolvente

Simplifique a integração de funcionários com nosso gerador de vídeo de IA, transformando roteiros em vídeos de treinamento envolventes usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de integração envolvente de 45 segundos, projetado para novos contratados em uma startup de tecnologia vibrante, apresentando a cultura da empresa e informações essenciais para o primeiro dia. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com gráficos animados dinâmicos ao lado de avatares de IA amigáveis, com uma voz de IA encorajadora e animada. Este vídeo deve aproveitar os avatares de IA e os modelos personalizáveis da HeyGen para proporcionar uma primeira impressão verdadeiramente personalizada, tornando o processo de 'integração de funcionários' emocionante e eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento informativo de 60 segundos voltado para funcionários existentes que estão aprendendo um novo módulo de software interno, detalhando instruções passo a passo para uma utilização eficaz. A abordagem visual deve ser limpa e profissional, incorporando sobreposições de texto claras na tela e imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia, acompanhadas por uma narração precisa e autoritária. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para garantir precisão e consistência em todos os materiais de treinamento para este 'gerador de vídeo de módulo de integração'.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos de 'cultura da empresa' destinado a candidatos em potencial ou membros da equipe recentemente contratados, oferecendo um vislumbre dos valores e do espírito comunitário da organização. Empregue um estilo visual caloroso e autêntico, misturando fotos de arquivo diversas e música de fundo sutil, aprimorado por uma narração genuína e semelhante à humana gerada com o recurso de geração de narração da HeyGen, juntamente com legendas claras para acessibilidade. Este vídeo deve transmitir uma sensação de pertencimento através de 'conteúdo personalizado' mesmo antes do início oficial.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de demonstração dinâmico de 50 segundos apresentando novos recursos de um 'gerador de vídeo de IA' direcionado a gerentes de produto e equipes de marketing responsáveis por mostrar atualizações de software. A estética visual deve ser rápida e energética, apresentando gravações de tela nítidas e animações de texto ousadas, complementadas por uma voz de IA entusiástica e articulada. Este vídeo deve destacar a funcionalidade perfeita do 'gerador de vídeo de módulo de integração', demonstrando especificamente o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para entrega em múltiplas plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Módulo de Integração

Crie rapidamente vídeos de integração envolventes e personalizados com IA, simplificando a experiência dos novos contratados e integrando a cultura da empresa de forma harmoniosa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de integração. Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter seu texto em cenas de vídeo dinâmicas sem esforço, estabelecendo a base para seu módulo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para alinhar com sua marca, garantindo que seu conteúdo personalizado ressoe com os novos contratados.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Enriqueça seu vídeo com modelos personalizáveis e controles de branding. Incorpore o logotipo, as cores da sua empresa e multimídia da biblioteca de mídia para reforçar a cultura da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu módulo de integração esteja perfeito, renderize o vídeo em alta qualidade. Publique facilmente seu vídeo em várias plataformas ou incorpore-o diretamente em seu portal de integração para receber novos usuários de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e o Moral da Empresa

.

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores e mensagens motivacionais para novos funcionários, comunicando efetivamente a cultura e os valores da empresa desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar nosso processo de integração de funcionários?

A HeyGen é um gerador de vídeo de IA que transforma seus roteiros de texto em vídeos de integração envolventes. Aproveite avatares de IA e vozes de IA para criar conteúdo personalizado de forma eficiente, melhorando significativamente a experiência dos novos contratados sem a necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para personalizar módulos de integração?

A HeyGen oferece modelos personalizáveis extensos e uma biblioteca de mídia para personalizar seus vídeos de integração. Você pode aplicar controles de branding, incluindo seu logotipo e cores da empresa, garantindo que seus vídeos de treinamento reflitam a cultura e a estética da sua empresa.

É fácil criar vídeos de treinamento envolventes com as ferramentas de IA da HeyGen?

Absolutamente. A plataforma intuitiva da HeyGen permite que você gere vídeos diretamente de roteiros de texto com avatares de IA e vozes de IA. Você pode facilmente adicionar legendas para garantir que seu conteúdo seja acessível e impactante para todos os novos usuários.

A HeyGen pode ajudar a criar vários tipos de vídeos de comunicação interna?

Sim, além da integração, a HeyGen é um gerador de vídeo de IA versátil, perfeito para produzir vídeos de treinamento, atualizações de cultura da empresa ou anúncios. Seu motor impulsionado por IA ajuda você a renderizar e publicar rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade para diversas necessidades internas.

