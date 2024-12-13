Gerador de Módulos de Integração: Crie Treinamentos Envolventes

Para Gerentes de RH, otimize a integração de novos contratados e aumente o engajamento. Crie módulos dinâmicos sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de 45 segundos direcionado a Gerentes de RH, onde uma estética elegante e profissional, combinada com uma narração encorajadora e informativa, demonstra como o gerador de módulos de integração revoluciona a integração de novos contratados. A narrativa destacaria as dificuldades comuns de RH e, em seguida, mostraria o processo de criação sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que eles otimizem o processo de integração sem dificuldades.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para empresas que buscam aumentar o engajamento na integração de novos funcionários. Com visuais modernos e dinâmicos e uma narração amigável e profissional, este vídeo deve ilustrar poderosamente como uma ferramenta de integração com IA utiliza avatares de IA para proporcionar uma primeira impressão interativa e memorável, promovendo conexão e compreensão imediatas.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo envolvente de 60 segundos, com visuais brilhantes e ilustrativos e uma narração calma e orientadora, deve engajar treinadores e profissionais de RH que buscam criação de conteúdo flexível. Este vídeo destacaria as opções de personalização disponíveis com um Criador de Guias de Integração, enfatizando o poder intuitivo de Modelos & cenas para construir módulos de treinamento personalizados de forma rápida e eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo direto de 30 segundos para líderes de RH e proprietários de pequenas empresas que priorizam eficiência e acessibilidade no processo de integração de funcionários. Usando visuais orientados a resultados e uma narração clara e autoritária, este vídeo explicará os benefícios da Acessibilidade sem LMS e demonstrará como a geração de Narração simplifica a adição de áudio profissional, garantindo acesso contínuo e amplo a informações cruciais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Módulos de Integração

Crie experiências de integração envolventes e consistentes para novos contratados com nosso gerador de módulos com tecnologia de IA, projetado para otimizar seus processos de RH.

1
Step 1
Crie a partir de Modelos
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de Modelos & cenas profissionais para rapidamente estabelecer a estrutura do seu módulo de integração para novos contratados.
2
Step 2
Cole Roteiros para Geração de Vídeo
Transforme instantaneamente seu conteúdo escrito em apresentações de vídeo dinâmicas colando seus roteiros, utilizando nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Adicione Apresentadores de IA
Eleve o engajamento incorporando avatares de IA realistas para guiar os novos contratados através do módulo, proporcionando uma presença virtual amigável e consistente.
4
Step 4
Exporte para Compartilhamento Fácil
Finalize seu módulo polido e Exporte-o para distribuição contínua, aproveitando a Acessibilidade sem LMS para alcançar todos os novos contratados sem restrições de plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive Experiências Positivas de Integração

.

Produza mensagens de vídeo inspiradoras para criar uma experiência inicial positiva e introduzir a cultura da empresa de forma eficaz para novos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como uma ferramenta de integração com IA?

O HeyGen capacita Gerentes de RH a otimizar o processo de integração de funcionários gerando módulos de vídeo envolventes. Ele utiliza avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, solidificando sua posição como uma ferramenta de integração com IA líder para novos contratados.

Posso personalizar o conteúdo gerado pelo HeyGen para novos contratados?

Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você adapte seus módulos de integração. Você pode utilizar modelos gratuitos, controles de marca e integrar sua própria mídia, tornando-o um excelente Criador de Guias de Integração.

O conteúdo de integração do HeyGen é acessível sem um LMS?

Sim, o HeyGen oferece Acessibilidade sem LMS, garantindo que seu processo de integração de funcionários seja contínuo para novos contratados. Sua interface amigável permite fácil distribuição e consumo de módulos sem a necessidade de um Sistema de Gestão de Aprendizagem tradicional.

Qual é o papel do HeyGen em aumentar o engajamento na integração de funcionários?

O HeyGen melhora significativamente o engajamento na integração de funcionários transformando conteúdo estático em experiências de vídeo dinâmicas. Através de avatares de IA e geração de Narração profissional, o HeyGen garante que novos contratados sejam cativados e retenham informações chave de forma mais eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo