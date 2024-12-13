Imagine um vídeo de 45 segundos direcionado a Gerentes de RH, onde uma estética elegante e profissional, combinada com uma narração encorajadora e informativa, demonstra como o gerador de módulos de integração revoluciona a integração de novos contratados. A narrativa destacaria as dificuldades comuns de RH e, em seguida, mostraria o processo de criação sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que eles otimizem o processo de integração sem dificuldades.

Gerar Vídeo