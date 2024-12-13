O Criador Definitivo de Vídeos de Microaprendizado para Integração

Crie facilmente vídeos envolventes de integração de funcionários e clientes com avatares de IA personalizáveis.

Crie um vídeo de microaprendizado de 60 segundos para novos contratados em uma empresa de tecnologia, utilizando um avatar de IA envolvente e profissional para apresentar a cultura da empresa e as principais ferramentas. O estilo visual deve ser elegante e moderno, complementado por uma narração amigável e clara fornecida pela geração de Voz do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos para integração de clientes de novos usuários de produtos SaaS, demonstrando uma funcionalidade chave passo a passo. O vídeo deve ser claro e instrutivo, criado usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro com explicações claras na tela e um tom positivo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um segmento inspirador de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, destacando a facilidade de criar vídeos de microaprendizado para integração. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para um estilo visual moderno e dinâmico com música de fundo animada para transmitir uma configuração rápida e resultados profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um módulo de integração inclusivo de 50 segundos para equipes remotas internacionais, explicando um novo processo interno. O vídeo deve adotar um estilo visual calmo e informativo, garantindo clareza e acessibilidade ao utilizar o recurso de Legendas do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Microaprendizado para Integração

Crie vídeos de microaprendizado envolventes e eficazes para integração de funcionários ou clientes com facilidade, transformando texto em conteúdo visual dinâmico.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Insira o conteúdo do seu vídeo de microaprendizado para integração colando um roteiro ou utilizando roteiros gerados automaticamente por IA para iniciar seu processo de criação.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar
Enriqueça seu vídeo escolhendo um avatar de IA para apresentar seu conteúdo de microaprendizado, proporcionando um narrador dinâmico e envolvente para seus vídeos de integração.
3
Step 3
Gere Sua Narração
Aprimore seu vídeo gerando narrações profissionais de IA, garantindo uma narração clara e envolvente para seus módulos de microaprendizado para integração.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu vídeo de microaprendizado e exporte-o em vários formatos de proporção para fácil implantação em diferentes plataformas e dispositivos, completando sua jornada de integração.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Integração

Transforme material de integração complexo em vídeos de microaprendizado claros e digeríveis, tornando conceitos complexos fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração?

O HeyGen permite que você crie vídeos de integração envolventes de forma fácil, transformando seu conteúdo de texto em apresentações de vídeo dinâmicas. Você pode aproveitar avatares de IA realistas e narrações de IA de alta qualidade para oferecer experiências impactantes de integração de funcionários ou clientes.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de microaprendizado?

Para vídeos de microaprendizado eficazes, o HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis. Você pode facilmente adaptar seu conteúdo com gráficos ricos, vídeos e recursos musicais, garantindo que seu treinamento seja conciso, visualmente atraente e fácil de personalizar.

O HeyGen pode utilizar avatares de IA para uma experiência personalizada de criador de vídeos de microaprendizado para integração?

Com certeza, o HeyGen possui avatares de IA avançados que atuam como seus apresentadores virtuais, oferecendo um toque personalizado à sua experiência de criador de vídeos de microaprendizado para integração. Isso permite que você crie conteúdo consistente e envolvente de vídeos explicativos sem precisar de uma câmera.

O HeyGen suporta produção de vídeo eficiente com recursos como legendas e roteiros?

Sim, o HeyGen simplifica a produção de vídeos com recursos poderosos como roteiros gerados automaticamente por IA e legendas automáticas, economizando tempo valioso. Seu design também suporta colaboração perfeita entre dispositivos, aprimorando o trabalho em equipe para seus projetos de vídeo.

