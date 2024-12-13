Criador de Vídeos de Mensagem de Boas-Vindas: Crie Vídeos Envolventes

Otimize a integração de funcionários com vídeos profissionais. Utilize nossos avatares de IA para saudações personalizadas.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para treinadores internos, demonstrando um novo recurso de software. Este vídeo de treinamento deve utilizar um modelo pré-fabricado e cenas para garantir a consistência da marca e incluir legendas abrangentes para acessibilidade, apresentado em um estilo visual limpo e informativo com um tom de áudio conciso e explicativo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma mensagem de boas-vindas personalizada de 45 segundos do CEO para novos contratados, voltada para a liderança da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e caloroso, utilizando capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar uma narrativa envolvente, e então aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações para integrar perfeitamente em várias plataformas, personalizando verdadeiramente a experiência do vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de integração abrangente de 2 minutos para uma corporação multinacional, direcionado a novos contratados em diferentes regiões globais. Este vídeo de integração deve adotar um estilo visual inclusivo com elementos culturais localizados, utilizando geração avançada de narração para múltiplos idiomas e legendas dinâmicas para garantir compreensão universal e localização eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mensagem de Boas-Vindas

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e personalizados que cativam novos contratados e otimizam seu processo de treinamento com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Comece escolhendo entre uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais adaptados para mensagens de integração eficazes. Isso proporciona um início rápido e estruturado para seu conteúdo.
2
Step 2
Personalize com um Avatar de IA
Selecione entre diversos avatares de IA para representar sua marca. Personalize sua aparência para criar um apresentador amigável e consistente para seus vídeos de boas-vindas e treinamento.
3
Step 3
Insira Seu Roteiro de Mensagem
Cole seu roteiro de vídeo no editor. Nossa plataforma converterá automaticamente seu texto usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro em uma narração com som natural para seu apresentador de IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Finalize seu vídeo escolhendo a proporção desejada para sua saída. Em seguida, use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para gerar seu vídeo de integração completo e de alta qualidade, pronto para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens de Boas-Vindas Personalizadas

Entregue vídeos de boas-vindas inspiradores e personalizados para novos membros da equipe, promovendo um forte senso de pertencimento desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes para novos funcionários?

O HeyGen permite que você produza facilmente vídeos de integração profissionais para uma integração eficaz de funcionários. Nosso criador de vídeos intuitivo de IA transforma seus roteiros de texto em conteúdo de vídeo dinâmico, completo com avatares de IA que cativam os novos contratados.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para geração e personalização de vídeos de ponta a ponta?

O HeyGen oferece capacidades técnicas robustas para geração de vídeos de ponta a ponta. Você pode personalizar vídeos convertendo roteiros em conteúdo envolvente, escolhendo entre vários avatares de IA e gerando narrações naturais de IA. Além disso, o HeyGen suporta redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas, juntamente com legendas automáticas para melhorar a acessibilidade.

O HeyGen pode personalizar mensagens de integração com avatares e narrações de IA?

Absolutamente. A plataforma alimentada por IA do HeyGen permite que você crie mensagens de integração altamente personalizadas utilizando diversos avatares de IA e narrações realistas de IA. Isso possibilita uma localização eficaz e garante que seus vídeos de boas-vindas ressoem com uma força de trabalho global, fazendo com que cada novo funcionário se sinta verdadeiramente bem-vindo.

Como o HeyGen pode ajudar na produção rápida de vídeos de treinamento profissionais?

O HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos de treinamento profissionais através de sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e cenas. Você pode gerar rapidamente conteúdo a partir de um roteiro de vídeo, garantindo a consistência da marca, e adicionar automaticamente legendas para melhorar a compreensão e acessibilidade em seus vídeos de treinamento.

