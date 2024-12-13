O HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos de treinamento profissionais através de sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e cenas. Você pode gerar rapidamente conteúdo a partir de um roteiro de vídeo, garantindo a consistência da marca, e adicionar automaticamente legendas para melhorar a compreensão e acessibilidade em seus vídeos de treinamento.