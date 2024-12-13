Criador de Vídeos de Integração: Crie Treinamentos Envolventes

Transforme rapidamente seus roteiros em vídeos profissionais de integração de funcionários com nosso poderoso recurso Texto-para-vídeo.

Imagine um vídeo animado vibrante de 30 segundos para novos contratados, projetado para imergi-los na cultura da sua empresa usando modelos personalizáveis. Destinado a proprietários de pequenas empresas criativas, este vídeo deve apresentar um estilo visual animado e uma trilha sonora amigável e acolhedora. Demonstre como é fácil personalizar o visual e a sensação com os Modelos e cenas do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de RH, desenvolva um tutorial profissional de 45 segundos sobre como criar vídeos de integração que introduzam claramente as políticas básicas da empresa. É necessário um estilo visual claro e conciso, acompanhado por uma voz calma e autoritária. Enfatize como os avatares de IA do HeyGen podem apresentar essas informações cruciais de forma perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Os profissionais de marketing podem produzir um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos, detalhando os benefícios de um novo recurso de software com total personalização. Adotando uma estética visual moderna e elegante e uma narração confiante e energética, este vídeo deve destacar a eficiência de criar conteúdo a partir de um roteiro pré-escrito usando o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo instrutivo de 50 segundos para educadores demonstrarem uma ferramenta de software complexa para seus alunos. Garanta que visuais claros e pacientes sejam acompanhados por um tom de áudio sincronizado e orientador, mostrando a facilidade de adicionar narrações de alta qualidade através da capacidade de Geração de Narração do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Integração

Crie lições de integração envolventes e eficazes rapidamente com nossa plataforma de vídeo impulsionada por IA. Transforme seus roteiros em vídeos profissionais que dão boas-vindas e educam novos contratados.

1
Step 1
Crie o Conteúdo da Sua Lição
Insira seu roteiro de lição de integração para gerar automaticamente o conteúdo do vídeo. Você também pode aproveitar uma variedade de modelos personalizáveis pré-desenhados para inícios rápidos.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma galeria diversificada de avatares de IA para ser o apresentador da sua lição de integração. Adicione uma narração de IA natural que se adeque ao seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique o Estilo da Sua Marca
Integre o logotipo, as cores e outros elementos da sua empresa usando nossos controles de marca para garantir que seu vídeo de integração se alinhe perfeitamente com a identidade corporativa.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Adicione automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade para seus espectadores. Gere e exporte seus vídeos de integração de funcionários no formato desejado, prontos para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de IA para Lições

Gere rapidamente vídeos de lições de integração de alta qualidade usando ferramentas avançadas de IA, economizando tempo e recursos significativos.

Perguntas Frequentes

Quais controles criativos o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O Motor Criativo do HeyGen permite total personalização usando modelos personalizáveis. Os usuários podem facilmente integrar a marca, escolher entre diversos avatares de IA e adicionar narrações de IA para produzir vídeos animados que se alinhem com sua visão. Isso garante um alto grau de controle criativo sobre seus projetos.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?

Sim, o HeyGen é um criador eficaz de vídeos de integração, permitindo que as empresas criem vídeos profissionais de integração de funcionários com facilidade. Aproveite os avatares de IA e o texto-para-vídeo para gerar rapidamente vídeos de treinamento abrangentes e envolventes para novos contratados.

Quais são as capacidades principais do Agente de Vídeo de IA do HeyGen?

O HeyGen funciona como um poderoso Agente de Vídeo de IA, transformando texto em vídeo a partir de roteiro usando IA generativa avançada. Isso inclui a capacidade de escolher entre uma ampla gama de avatares de IA realistas e gerar narrações de IA naturais, simplificando a produção de vídeos.

Como o HeyGen garante acessibilidade e amplo apelo para seus vídeos gerados?

O HeyGen integra recursos como legendas automáticas e geração de narrações de IA para melhorar a acessibilidade e o alcance dos vídeos. Isso o torna um software ideal para criar documentação de vídeo gerada por IA que seja inclusiva e facilmente consumível por diversos públicos.

