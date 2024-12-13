Seu Gerador de Lições de Integração para Cursos Rápidos e Envolventes
Transforme seus módulos de treinamento para novos contratados e simplifique o processo de integração usando avatares de IA realistas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos para novos contratados e líderes de equipe, enfatizando uma experiência de integração de funcionários tranquila. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando diversos avatares de IA interagindo naturalmente em ambientes de escritório virtuais. O áudio deve ter um diálogo encorajador e multivocal. Destaque como os avatares de IA do HeyGen trazem orientações personalizadas à vida, fazendo com que cada novo membro da equipe se sinta instantaneamente conectado e informado.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para Proprietários de Pequenas Empresas e Profissionais de L&D que enfrentam dificuldades com a criação de conteúdo. O vídeo deve ter um estilo visual acelerado com transições energéticas, mostrando a variedade e as opções de personalização disponíveis através dos robustos modelos e cenas do HeyGen. Uma trilha sonora de fundo energética e motivacional com narração clara deve guiar o espectador, ilustrando como o HeyGen simplifica o papel de um gerador de lições de integração.
Desenhe um vídeo sofisticado de 50 segundos para Treinadores Corporativos e Departamentos de Marketing que buscam aprimorar seus módulos de treinamento. O estilo visual deve ser polido e com marca, demonstrando como a personalização de marca pode ser integrada perfeitamente em cada lição. Uma narração sofisticada e autoritária deve explicar como o gerador de planos de aula por IA do HeyGen, juntamente com a poderosa geração de narração, permite materiais de treinamento consistentes e de alta qualidade que refletem a identidade única de uma organização.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Programas de Integração de Forma Eficiente.
Crie rapidamente mais módulos de treinamento e alcance todos os novos contratados globalmente, escalando seu processo de integração de forma eficaz.
Aprimore o Engajamento na Integração com IA.
Aumente o engajamento e a retenção de conhecimento dos novos contratados por meio de vídeos de integração interativos e impulsionados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de lições de integração por IA envolventes?
O HeyGen transforma seus roteiros em lições de integração dinâmicas em vídeo usando avatares de IA realistas e tecnologia avançada de texto para vídeo. Isso simplifica todo o processo de criação de conteúdo, permitindo o desenvolvimento rápido de módulos de treinamento envolventes para novos contratados.
Posso personalizar a identidade visual do conteúdo de integração por IA feito com o HeyGen?
Absolutamente. O HeyGen oferece amplos controles de personalização de marca, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de integração por IA. Você também pode utilizar diversos modelos e cenas para adaptar seu conteúdo de e-learning, garantindo uma experiência de marca consistente.
Quais são os benefícios de usar a IA Generativa do HeyGen para a integração de funcionários?
O HeyGen utiliza IA Generativa para simplificar significativamente o processo de integração de funcionários, permitindo a criação rápida de vídeos sem equipamentos complexos ou tempo de produção extenso. Isso capacita você a produzir rapidamente conteúdo de treinamento altamente envolvente e personalizado, economizando tempo e recursos valiosos.
O HeyGen suporta recursos de acessibilidade como legendas e narrações para guias de integração por IA?
Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade dos seus guias de integração por IA com geração automática de narrações e legendas abrangentes. Isso garante que seus módulos de treinamento sejam inclusivos e facilmente compreendidos por uma força de trabalho diversificada, melhorando significativamente a experiência dos novos contratados.