Produza um vídeo cativante de 45 segundos direcionado a Gerentes de RH e Especialistas em Treinamento & Desenvolvimento, mostrando como o HeyGen atua como um Criador de Guias de Integração por IA. O estilo visual deve ser moderno e limpo, utilizando gráficos animados para destacar o processo simplificado, acompanhado por uma narração profissional animada e amigável. Demonstre a facilidade de converter roteiros em vídeo usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para construir conteúdo de integração abrangente e envolvente.

