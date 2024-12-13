Seu Gerador de Lições de Integração para Cursos Rápidos e Envolventes

Transforme seus módulos de treinamento para novos contratados e simplifique o processo de integração usando avatares de IA realistas.

Produza um vídeo cativante de 45 segundos direcionado a Gerentes de RH e Especialistas em Treinamento & Desenvolvimento, mostrando como o HeyGen atua como um Criador de Guias de Integração por IA. O estilo visual deve ser moderno e limpo, utilizando gráficos animados para destacar o processo simplificado, acompanhado por uma narração profissional animada e amigável. Demonstre a facilidade de converter roteiros em vídeo usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para construir conteúdo de integração abrangente e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos para novos contratados e líderes de equipe, enfatizando uma experiência de integração de funcionários tranquila. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando diversos avatares de IA interagindo naturalmente em ambientes de escritório virtuais. O áudio deve ter um diálogo encorajador e multivocal. Destaque como os avatares de IA do HeyGen trazem orientações personalizadas à vida, fazendo com que cada novo membro da equipe se sinta instantaneamente conectado e informado.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para Proprietários de Pequenas Empresas e Profissionais de L&D que enfrentam dificuldades com a criação de conteúdo. O vídeo deve ter um estilo visual acelerado com transições energéticas, mostrando a variedade e as opções de personalização disponíveis através dos robustos modelos e cenas do HeyGen. Uma trilha sonora de fundo energética e motivacional com narração clara deve guiar o espectador, ilustrando como o HeyGen simplifica o papel de um gerador de lições de integração.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo sofisticado de 50 segundos para Treinadores Corporativos e Departamentos de Marketing que buscam aprimorar seus módulos de treinamento. O estilo visual deve ser polido e com marca, demonstrando como a personalização de marca pode ser integrada perfeitamente em cada lição. Uma narração sofisticada e autoritária deve explicar como o gerador de planos de aula por IA do HeyGen, juntamente com a poderosa geração de narração, permite materiais de treinamento consistentes e de alta qualidade que refletem a identidade única de uma organização.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Lições de Integração

Transforme a integração de funcionários com IA inteligente. Crie lições em vídeo envolventes e personalizadas para novos contratados de forma eficiente e profissional.

1
Step 1
Crie Sua Lição de Integração
Aproveite o poder do Criador de Guias de Integração por IA inserindo simplesmente seu tópico e pontos principais. Nossa plataforma gerará instantaneamente um roteiro de vídeo abrangente usando a tecnologia de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Personalize sua lição escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, criando uma experiência envolvente e consistente para seus novos contratados.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Garanta a consistência da marca em todos os seus módulos de treinamento. Utilize os controles de personalização de marca para incorporar o logotipo, cores e fontes da sua empresa, tornando cada lição distintamente sua.
4
Step 4
Exporte e Integre Sua Lição
Finalize sua lição em vídeo envolvente adicionando legendas automáticas para acessibilidade. Exporte facilmente sua criação em vários formatos, pronta para simplificar seu processo de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Novos Contratados com Apresentações Envolventes

.

Crie vídeos motivacionais e acolhedores para apresentar a cultura da empresa e inspirar novos funcionários de forma eficaz durante a integração.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de lições de integração por IA envolventes?

O HeyGen transforma seus roteiros em lições de integração dinâmicas em vídeo usando avatares de IA realistas e tecnologia avançada de texto para vídeo. Isso simplifica todo o processo de criação de conteúdo, permitindo o desenvolvimento rápido de módulos de treinamento envolventes para novos contratados.

Posso personalizar a identidade visual do conteúdo de integração por IA feito com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplos controles de personalização de marca, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos de integração por IA. Você também pode utilizar diversos modelos e cenas para adaptar seu conteúdo de e-learning, garantindo uma experiência de marca consistente.

Quais são os benefícios de usar a IA Generativa do HeyGen para a integração de funcionários?

O HeyGen utiliza IA Generativa para simplificar significativamente o processo de integração de funcionários, permitindo a criação rápida de vídeos sem equipamentos complexos ou tempo de produção extenso. Isso capacita você a produzir rapidamente conteúdo de treinamento altamente envolvente e personalizado, economizando tempo e recursos valiosos.

O HeyGen suporta recursos de acessibilidade como legendas e narrações para guias de integração por IA?

Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade dos seus guias de integração por IA com geração automática de narrações e legendas abrangentes. Isso garante que seus módulos de treinamento sejam inclusivos e facilmente compreendidos por uma força de trabalho diversificada, melhorando significativamente a experiência dos novos contratados.

