Criador de Vídeos de Kit de Integração: Envolva Novos Contratados Instantaneamente

Crie vídeos de integração profissional para novos contratados rapidamente com texto para vídeo alimentado por IA, garantindo escalabilidade.

Crie um vídeo técnico de 1 minuto demonstrando como o HeyGen funciona como um avançado "criador de vídeos de kit de integração". Direcione este vídeo para Gerentes de TI e profissionais de L&D que buscam soluções escaláveis. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos nítidos e avatares de IA profissionais explicando as principais capacidades da plataforma, acompanhados por uma narração clara e autoritária de IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de RH e Gerentes de Contratação, mostrando a eficiência da "integração de funcionários" com o HeyGen. Adote um estilo visual envolvente e de apoio, com estética corporativa limpa. Destaque como o "texto para vídeo a partir de roteiro" simplifica dramaticamente a criação de conteúdo, com informações-chave apresentadas por narrações amigáveis de IA e pontos essenciais reforçados por legendas claras.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma vitrine dinâmica de 45 segundos de "vídeos de treinamento" para equipes globais de L&D e Treinadores, enfatizando a capacidade do HeyGen de criar rapidamente conteúdo localizado. Empregue um estilo visual energético com cortes rápidos entre vários "modelos e cenas" e diversos avatares de IA. Use uma narração profissional e animada de IA que demonstre a versatilidade da plataforma, sugerindo uma aplicação multilíngue perfeita.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia de "integração de clientes" ou "vídeos de demonstração de produtos" de 2 minutos para Gerentes de Produto e equipes de Sucesso do Cliente, focando em um recurso de software complexo. Apresente isso com visuais brilhantes e passo a passo e uma narração tranquilizadora de IA, demonstrando como uma rica "biblioteca de mídia/suporte de estoque" pode aumentar a clareza. Conclua ilustrando a adaptabilidade de "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para várias plataformas, garantindo uma marca consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Kit de Integração

Crie rapidamente vídeos de integração envolventes e profissionais para novos contratados e clientes, simplificando seu processo de treinamento com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece inserindo sua mensagem de integração como texto ou selecione entre "Modelos e cenas" prontos para rapidamente construir a base do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um "avatar de IA" profissional para apresentar seu conteúdo de integração, dando vida à sua mensagem com uma variedade diversificada de aparências e expressões.
3
Step 3
Gere Narrações de IA
Adicione "Geração de narração" profissional em vários idiomas, garantindo que sua mensagem crucial de integração ressoe claramente com um público global diversificado.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Exporte seu vídeo de integração polido usando "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" flexíveis para se adequar a qualquer plataforma, tornando-o pronto para compartilhar com seus novos contratados instantaneamente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Integração de Produtos e Clientes

.

Simplifique tutoriais de produtos complexos e a integração de clientes com vídeos instrucionais claros e envolventes criados instantaneamente a partir de texto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração profissional com IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de Gerador de Vídeo por IA para transformar roteiros em vídeos de integração envolventes. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA e utilizar a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro, reduzindo drasticamente o tempo de produção e a complexidade para vídeos de integração profissional.

Posso personalizar a marca e a aparência dos meus vídeos de integração usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece extensos controles de marca, permitindo que você integre seu logotipo, cores e elementos visuais específicos de forma perfeita. Você pode começar com modelos de vídeo profissionais e personalizá-los para combinar perfeitamente com a identidade da sua marca para todo o conteúdo de integração de funcionários.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo por IA ideal para integração escalável de funcionários e clientes?

O Gerador de Vídeo por IA do HeyGen é projetado para escalabilidade, permitindo a produção rápida de grandes volumes de vídeos instrucionais para integração de funcionários e clientes. Seus recursos, incluindo atualizações instantâneas e suporte multilíngue, garantem que seu conteúdo de treinamento permaneça atual e acessível globalmente para novos contratados.

O HeyGen suporta narrações multilíngues para treinamento diversificado de novos contratados?

Sim, o HeyGen oferece suporte robusto a múltiplos idiomas e narrações de IA, facilitando a criação de vídeos de treinamento inclusivos para uma força de trabalho global. Essa capacidade garante que seus novos contratados recebam uma integração consistente e eficaz, aprimorando a experiência do criador de vídeos de kit de integração.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo