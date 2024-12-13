Criador de Vídeos de Introdução de Integração: Crie Vídeos Envolventes

Crie facilmente vídeos impressionantes de integração e treinamento de funcionários com avatares de IA profissionais, mesmo que você não tenha habilidades de design.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um guia rápido de 45 segundos adequado para funcionários existentes e usuários de produtos, focando em novos recursos de produtos ou treinamento interno de equipe, entregando instruções concisas e profissionais. Com um estilo visual limpo e informativo e uma narração autoritária, a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro oferece uma maneira eficiente de transformar seu conteúdo escrito em vídeos de treinamento atraentes sem produção extensa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma mensagem introdutória dinâmica de 30 segundos para integração global, voltada para grandes organizações e gerentes de RH que buscam escalar os esforços de integração em equipes diversas. O estilo visual deve ser elegante e impactante, apresentando gráficos claros e uma narração adaptável, facilmente replicada e localizada através da geração de narração da HeyGen para vídeos multilíngues, garantindo uma experiência de boas-vindas consistente e eficiente em todo o mundo.
Prompt de Exemplo 3
Que tal um vídeo de introdução de integração envolvente de 90 segundos, adaptado para pequenos empresários e equipe de RH não técnica? Este vídeo pode mostrar como o conteúdo profissional é criado facilmente sem habilidades de design ou tecnologia, empregando visuais brilhantes e acessíveis e uma narração amigável e clara. Enfatize a facilidade de uso e acessibilidade, ainda mais aprimorada pelo recurso de legendas da HeyGen para tornar a mensagem universalmente compreendida por qualquer novo membro da equipe.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Introdução de Integração

Crie vídeos de introdução de integração envolventes e personalizados sem esforço, dando boas-vindas aos novos contratados com um toque profissional e destacando a cultura da sua empresa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem de boas-vindas ou detalhes de integração como texto. Nossa plataforma transforma suas palavras em um vídeo dinâmico, aproveitando o recurso "texto-para-vídeo a partir de roteiro" para estabelecer a base para sua introdução.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo ou selecionando um "avatar de IA" para apresentar seu conteúdo. Esta etapa ajuda a estabelecer uma presença profissional e amigável para seus novos contratados.
3
Step 3
Refine Seu Vídeo
Personalize ainda mais sua introdução gerando narrações de alta qualidade. Nosso recurso de "Geração de Narração" garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional, tornando seu conteúdo acessível e envolvente para cada novo membro da equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e "Exporte" em vários formatos e proporções. Sua introdução de integração polida está agora pronta para "escalar a integração" em toda a sua organização, garantindo uma experiência consistente e acolhedora para todos os novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Envolventes

Desenvolva vídeos de boas-vindas atraentes e transmita visualmente a cultura da empresa para novos contratados, promovendo conexão e uma forte primeira impressão.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração únicos e envolventes?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis, permitindo que você adapte facilmente vídeos de boas-vindas e de treinamento com sua marca e mensagem específicas. Você pode personalizar vídeos escolhendo entre várias cenas, adicionando sua mídia e aproveitando nossos avatares de IA profissionais para um toque personalizado.

Preciso de habilidades de design ou técnicas para fazer vídeos de introdução de integração profissional com a HeyGen?

Não, a HeyGen é projetada especificamente para usuários sem habilidades de design ou tecnologia. Nosso criador de vídeos de IA intuitivo simplifica todo o processo de criação, permitindo que qualquer pessoa produza vídeos de introdução de integração de alta qualidade e profissionais sem esforço.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para simplificar a criação de conteúdo de integração de funcionários?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes. Isso inclui geração de narração natural e geração automática de legendas, aumentando a acessibilidade para toda a sua equipe.

Como a HeyGen permite que as empresas escalem sua produção de vídeos de boas-vindas da empresa?

A HeyGen permite que você escale a produção de vídeos de integração de forma eficiente usando sua poderosa tecnologia de criador de vídeos de IA e diversos modelos de vídeo. Você pode rapidamente gerar vídeos multilíngues e entregar consistentemente suas mensagens de cultura da empresa para novos contratados, independentemente do volume.

