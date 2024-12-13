Gerador de Vídeo de Introdução de Integração para Engajamento de Funcionários

Simplifique a integração de funcionários com vídeos envolventes. Use nossos avatares de IA para criar introduções personalizadas rapidamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para novos usuários de uma plataforma SaaS de ponta, como você projetaria um vídeo de introdução ao produto, limpo e explicativo, de 30 segundos, que demonstre seus recursos principais, enfatizando as opções de personalização? O estilo visual profissional e a narração calma e informativa devem guiar claramente o público, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para geração eficiente deste vídeo de introdução de integração.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo dinâmico e inspirador de 60 segundos sobre a empresa para candidatos a emprego em potencial, com o objetivo de mostrar os benefícios únicos de trabalhar aqui e o ambiente de equipe envolvente. Alcance uma apresentação visualmente rica, com música de fundo edificante, aproveitando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para uma estética polida e profissional, criando vídeos verdadeiramente envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de integração direto e conciso de 20 segundos para membros da equipe interna aprendendo um novo recurso de software, fornecendo um guia rápido e passo a passo. Este conceito de criador de vídeo de integração precisa integrar elementos gravados na tela com texto claro na tela e uma narração precisa, garantindo máxima compreensão com a assistência das legendas automáticas da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Introdução de Integração

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes e personalizados de forma eficiente para dar as boas-vindas aos novos contratados e agilizar sua integração.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Insira um Roteiro
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou cole seu roteiro para aproveitar o recurso de texto para vídeo, estabelecendo a base para sua mensagem de integração com Modelos & cenas pré-construídos.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais e Branding
Adapte seu vídeo com opções de personalização, como adicionar o logotipo da sua empresa, cores e ativos criativos específicos usando controles abrangentes de Branding (logotipo, cores) para garantir a consistência da marca.
3
Step 3
Gere com Avatares de IA e Narração
Dê vida ao seu roteiro selecionando um avatar de IA para apresentar sua mensagem, complementado pela geração de narração com som natural, proporcionando uma entrega profissional e envolvente usando avatares de IA avançados.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de integração envolvente e utilize o recurso de exportação com várias opções de redimensionamento & exportação de proporção para compartilhar facilmente seu vídeo finalizado em diferentes plataformas, tornando-o acessível aos novos membros da equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Experiências de Boas-Vindas Inspiradoras

Crie vídeos de boas-vindas personalizados e inspiradores para fazer com que novos funcionários se sintam valorizados e animados desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração envolventes e personalizados?

A HeyGen capacita você a criar vídeos verdadeiramente envolventes para a integração de funcionários usando uma ampla seleção de modelos de vídeo e recursos criativos. Você pode personalizá-los facilmente com as cores e logotipos da sua marca para garantir uma experiência personalizada para os novos contratados.

O que torna a HeyGen um gerador eficaz de vídeos de introdução de integração?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de alta qualidade aproveitando avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo. Isso permite que você transforme roteiros em vídeos animados profissionais de forma rápida e eficiente, tornando seu processo de integração de funcionários mais dinâmico.

Posso personalizar vídeos de integração com a HeyGen para equipes diversas?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de integração, incluindo controles de branding e legendas. Você também pode gerar vídeos multilíngues, garantindo que sua mensagem ressoe com uma força de trabalho global diversificada.

Depois de criar meu vídeo de integração, como posso compartilhá-lo?

A HeyGen facilita a exportação e o compartilhamento de seus vídeos de integração finalizados em vários formatos. Você pode integrar facilmente esses vídeos envolventes em suas plataformas de RH existentes ou compartilhá-los diretamente com novos funcionários.

