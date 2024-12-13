Criador de Vídeos de Instrução para Integração: Crie Treinamentos Envolventes

Simplifique a integração e o treinamento de funcionários com modelos de vídeo fáceis de usar e narração gerada por IA.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas que buscam criar procedimentos operacionais padrão (SOPs) de forma eficiente para suas equipes. O estilo visual deve ser limpo e preciso, com narração calma e destaques de texto na tela, demonstrando como transformar conteúdo escrito em documentação de vídeo atraente usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos direcionado a equipes de marketing inovadoras ansiosas para explorar ferramentas de criação de conteúdo de ponta. Este vídeo envolvente deve mostrar vividamente as possibilidades de uma plataforma de IA generativa através de transições de cena variadas e música de fundo personalizada, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para inspirar novos modelos de vídeo e fluxos de produção criativos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para gerentes de RH ocupados, focando em como integrar novos funcionários de forma rápida e eficaz. Com um estilo visual eficiente e direto, aliado a um tom amigável e pontos de bala na tela, este vídeo aproveita a geração de narração do HeyGen para destacar a rapidez e facilidade de criar materiais de treinamento de funcionários impactantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Instrução para Integração

Simplifique a integração e o treinamento de funcionários com instruções em vídeo envolventes e impulsionadas por IA. Crie SOPs profissionais e compartilhe-os rapidamente.

1
Step 1
Crie a Partir de um Modelo
Comece com um "modelo de vídeo" pré-desenhado para construir rapidamente vídeos instrutivos envolventes.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize a "ferramenta de script de IA" para gerar narrações atraentes para seus vídeos, garantindo uma mensagem clara e consistente.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA
Enriqueça sua documentação em vídeo com "narração gerada por IA" de alta qualidade, proporcionando áudio profissional para seu conteúdo instrucional.
4
Step 4
Compartilhe com Facilidade
Distribua instantaneamente seu vídeo concluído gerando um "Compartilhar com um link" compartilhável, tornando o treinamento acessível para todos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique SOPs e Instruções Complexas

Transforme Procedimentos Operacionais Padrão complexos e instruções técnicas em documentação de vídeo clara e fácil de entender gerada por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de instrução para integração?

O HeyGen funciona como um criador intuitivo de vídeos de instrução para integração, oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis. Os usuários podem utilizar a ferramenta de script de IA para gerar rapidamente conteúdo envolvente e incorporar seus próprios ativos criativos ou selecionar da extensa biblioteca de mídia do HeyGen.

A plataforma de IA generativa do HeyGen pode criar personagens animados e narrações realistas?

Sim, o HeyGen é uma poderosa plataforma de IA generativa que capacita os usuários a criar vídeos atraentes com personagens animados e narrações realistas geradas por IA. Isso permite uma rica personalização, aprimorando as experiências de integração e treinamento de funcionários.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar SOPs e documentação em vídeo?

O HeyGen simplifica a criação de documentação em vídeo e SOPs permitindo que os usuários convertam texto em vídeo sem esforço. A plataforma suporta compartilhamento fácil, permitindo que as equipes colaborem em vídeos e integrem novos funcionários rapidamente com procedimentos operacionais padrão claros e visuais.

Como posso personalizar meus vídeos de treinamento de funcionários usando o Editor do HeyGen?

Dentro do Editor do HeyGen, você pode personalizar totalmente seus vídeos de treinamento de funcionários ajustando controles de marca como logotipos e cores. Você pode integrar seus próprios ativos criativos ou escolher da diversa biblioteca de mídia do HeyGen para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

