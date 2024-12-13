Seu Gerador de Vídeos de Instrução para Integração

Gere vídeos de treinamento envolventes sem habilidades de design. Utilize avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem e garantir uma integração consistente e profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento detalhado de 90 segundos para novos usuários de software, guiando-os através de uma interface de aplicação complexa. Empregue visuais claros e passo a passo na tela e uma narração instrutiva e calma de IA, fazendo pleno uso dos avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma clara e profissional. Este vídeo servirá efetivamente como um Vídeo de Treinamento abrangente gerado por um gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de integração impactante de 45 segundos projetado para departamentos de RH e gerentes de treinamento, demonstrando como conteúdo personalizado e com marca pode ser criado rapidamente. O vídeo deve apresentar visuais corporativos dinâmicos com música de fundo animada e uma voz confiante, aproveitando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para agilizar o processo de criação como um eficiente criador de vídeos de integração.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de orientação inclusivo de 75 segundos para equipes globais, fornecendo informações essenciais da empresa com a localização em mente. O estilo visual deve ser profissional e diverso, acompanhado por uma narração clara e legendas da HeyGen em vários idiomas para garantir a acessibilidade para todos os novos funcionários. Isso garante que seus vídeos de integração alcancem um público amplo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Instrução para Integração

Crie vídeos de integração envolventes e informativos com IA sem esforço. Simplifique as experiências de novos contratados e garanta treinamento consistente com ferramentas intuitivas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Integração
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de integração. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida à sua mensagem de integração escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA, que servirão como seu apresentador virtual.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Crie automaticamente narrações com som natural a partir do seu roteiro. Melhore a clareza e o envolvimento com uma narração de alta qualidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo instrucional e exporte-o em vários formatos de proporção, otimizados para diferentes plataformas e necessidades de compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive Experiências Positivas de Integração

Entregue vídeos inspiradores e impactantes para novos membros da equipe, promovendo uma experiência inicial positiva e integração cultural.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração envolventes sem habilidades de design?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de integração profissionais e eficazes usando ferramentas intuitivas. Aproveite diversos modelos de vídeo, avatares de IA e gráficos ricos, garantindo que seu vídeo de integração de funcionários se destaque, mesmo sem experiência prévia em animação ou design.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para gerar vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza capacidades avançadas de IA para simplificar a criação de vídeos, transformando texto em vídeo com narrações realistas de IA e avatares dinâmicos de IA. Esta plataforma de IA generativa torna a produção de vídeos de treinamento de alta qualidade eficiente e escalável.

Posso personalizar a marca e o conteúdo dos meus vídeos instrucionais?

Absolutamente, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos instrucionais. Você pode facilmente integrar sua marca, editar roteiros e criar várias versões de vídeos para refletir atualizações específicas ou diferentes públicos, garantindo conteúdo consistente e relevante.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo de integração para equipes globais?

Sim, a HeyGen é projetada para apoiar equipes globais, permitindo a localização de seus vídeos de integração. Gere facilmente legendas e narrações de IA em vários idiomas, garantindo que seus vídeos de instrução sejam acessíveis e impactantes para funcionários em todo o mundo.

