Criador de Vídeos do Manual de Integração: Simplifique o Treinamento de Novos Contratados

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes com os apresentadores de IA da HeyGen, tornando o treinamento memorável e eficiente.

Prompt de Exemplo 1
Para novos e atuais funcionários que precisam de uma referência rápida, crie um vídeo instrucional conciso de 60 segundos que esclareça as políticas essenciais da empresa do manual de integração. O vídeo requer um estilo visual profissional e claro com infográficos para destacar pontos-chave, aprimorado pelos 'Avatares de IA' da HeyGen para apresentar informações de forma autoritária e 'Legendas' para acessibilidade e retenção.
Prompt de Exemplo 2
Como os profissionais de RH e gerentes de treinamento podem rapidamente ver a simplicidade de criar vídeos de integração usando uma plataforma de criação de vídeos com IA? Produza uma peça promocional dinâmica de 30 segundos respondendo a isso, apresentando cortes rápidos e uma narração entusiástica, mostrando como o conteúdo pode ser facilmente integrado usando o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' da HeyGen para construir visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Um autêntico vídeo de 50 segundos 'Conheça a Equipe', crucial para a experiência inicial de 'vídeos de integração' de um novo contratado, deve ser desenvolvido para os membros da equipe que estão chegando, permitindo a personalização completa das apresentações individuais. Este vídeo deve adotar um estilo visual de entrevista animado e pessoal com música de fundo ambiente, aproveitando o 'Redimensionamento de proporção e exportações' da HeyGen para compartilhamento em diversas plataformas e garantindo que o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' entregue uma narrativa final polida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos do Manual de Integração

Transforme seu manual de integração em vídeos envolventes com IA. Simplifique seu processo de novos contratados e garanta um início memorável para cada membro da equipe.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Crie um Roteiro
Comece selecionando entre diversos modelos de vídeos de integração para estruturar rapidamente seu conteúdo para novos contratados.
2
Step 2
Adicione Apresentadores de IA e Visuais
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA realistas para guiar os novos contratados através do seu manual, complementados por ricos ativos de mídia.
3
Step 3
Aplique Narrações e Branding
Gere narrações com som natural para narrar seu conteúdo e aplique personalização completa para corresponder à identidade da marca da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte facilmente seu vídeo de integração de funcionários concluído e utilize recursos de compartilhamento inteligente para distribuí-lo amplamente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas do Manual

Divida políticas e procedimentos complexos da empresa em segmentos de vídeo claros e digeríveis com avatares de IA e narrações.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração para novos contratados?

A plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen permite que as empresas produzam rapidamente vídeos de integração envolventes. Com apresentadores de IA avançados e modelos personalizáveis, você pode criar de forma eficiente conteúdo profissional de vídeo de integração de funcionários sem habilidades extensas de produção, tornando sua experiência de integração tranquila.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para projetar vídeos de integração impactantes?

A HeyGen oferece personalização completa com uma biblioteca diversificada de modelos de vídeos de integração e avatares de IA. Você pode integrar gráficos ricos, vídeos e ativos musicais, juntamente com narrações geradas por IA, para adaptar seus vídeos de integração precisamente aos requisitos específicos da sua marca e garantir que sejam impactantes.

É necessário ter experiência prévia em edição de vídeo para usar o criador de vídeos do manual de integração da HeyGen?

Não, o criador de vídeos do manual de integração da HeyGen é projetado para usuários sem habilidades prévias de edição de vídeo. Sua plataforma intuitiva de IA generativa, combinada com scripts gerados automaticamente por IA e ferramentas de edição simples, permite que qualquer pessoa crie vídeos de alta qualidade sem esforço, simplificando a documentação em vídeo.

A HeyGen pode ajudar a traduzir vídeos de integração para apoiar equipes globais diversas?

Sim, a plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen permite que você traduza facilmente vídeos para vários idiomas. Você pode gerar narrações profissionais e adicionar automaticamente legendas, garantindo que seus vídeos de integração sejam acessíveis e comuniquem-se efetivamente com suas equipes globais e novos contratados.

