Criador de Vídeos do Manual de Integração: Simplifique o Treinamento de Novos Contratados
Crie vídeos de integração de funcionários envolventes com os apresentadores de IA da HeyGen, tornando o treinamento memorável e eficiente.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para novos e atuais funcionários que precisam de uma referência rápida, crie um vídeo instrucional conciso de 60 segundos que esclareça as políticas essenciais da empresa do manual de integração. O vídeo requer um estilo visual profissional e claro com infográficos para destacar pontos-chave, aprimorado pelos 'Avatares de IA' da HeyGen para apresentar informações de forma autoritária e 'Legendas' para acessibilidade e retenção.
Como os profissionais de RH e gerentes de treinamento podem rapidamente ver a simplicidade de criar vídeos de integração usando uma plataforma de criação de vídeos com IA? Produza uma peça promocional dinâmica de 30 segundos respondendo a isso, apresentando cortes rápidos e uma narração entusiástica, mostrando como o conteúdo pode ser facilmente integrado usando o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' da HeyGen para construir visuais atraentes.
Um autêntico vídeo de 50 segundos 'Conheça a Equipe', crucial para a experiência inicial de 'vídeos de integração' de um novo contratado, deve ser desenvolvido para os membros da equipe que estão chegando, permitindo a personalização completa das apresentações individuais. Este vídeo deve adotar um estilo visual de entrevista animado e pessoal com música de fundo ambiente, aproveitando o 'Redimensionamento de proporção e exportações' da HeyGen para compartilhamento em diversas plataformas e garantindo que o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' entregue uma narrativa final polida.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Envolvimento na Integração de Funcionários.
Utilize IA para criar vídeos de integração dinâmicos que capturam a atenção, melhorando a compreensão e retenção dos novos contratados.
Simplifique a Criação de Conteúdo de Integração.
Transforme seu manual de forma eficiente em vários formatos de vídeo, tornando a integração abrangente acessível a cada novo membro da equipe.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração para novos contratados?
A plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen permite que as empresas produzam rapidamente vídeos de integração envolventes. Com apresentadores de IA avançados e modelos personalizáveis, você pode criar de forma eficiente conteúdo profissional de vídeo de integração de funcionários sem habilidades extensas de produção, tornando sua experiência de integração tranquila.
Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para projetar vídeos de integração impactantes?
A HeyGen oferece personalização completa com uma biblioteca diversificada de modelos de vídeos de integração e avatares de IA. Você pode integrar gráficos ricos, vídeos e ativos musicais, juntamente com narrações geradas por IA, para adaptar seus vídeos de integração precisamente aos requisitos específicos da sua marca e garantir que sejam impactantes.
É necessário ter experiência prévia em edição de vídeo para usar o criador de vídeos do manual de integração da HeyGen?
Não, o criador de vídeos do manual de integração da HeyGen é projetado para usuários sem habilidades prévias de edição de vídeo. Sua plataforma intuitiva de IA generativa, combinada com scripts gerados automaticamente por IA e ferramentas de edição simples, permite que qualquer pessoa crie vídeos de alta qualidade sem esforço, simplificando a documentação em vídeo.
A HeyGen pode ajudar a traduzir vídeos de integração para apoiar equipes globais diversas?
Sim, a plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen permite que você traduza facilmente vídeos para vários idiomas. Você pode gerar narrações profissionais e adicionar automaticamente legendas, garantindo que seus vídeos de integração sejam acessíveis e comuniquem-se efetivamente com suas equipes globais e novos contratados.