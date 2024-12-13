Gerador de Manuais de Integração: Crie Seu Guia Perfeito

Crie facilmente documentação de integração personalizada. Utilize "Modelos & cenas" com IA para otimizar políticas e procedimentos para novos contratados.

Prompt de Exemplo 1
Descubra como criar manuais impressionantes e personalizados em minutos. Este vídeo conciso de 30 segundos, voltado para profissionais de RH ocupados e Recrutadores, precisa de um estilo dinâmico e visualmente atraente, exibindo uma interface moderna com música de fundo energética. A narrativa destacará o poder do nosso editor de arrastar e soltar e dos modelos extensivos, demonstrando o recurso de Modelos & cenas da HeyGen para construir rapidamente vídeos introdutórios envolventes que se integram perfeitamente às necessidades de personalização da sua empresa.
Prompt de Exemplo 2
Explore o futuro da gestão de políticas e documentação com nosso Gerador de Manuais de Funcionários com IA. Projetado para Líderes Empresariais e Oficiais de Conformidade, este vídeo informativo de 60 segundos empregará um estilo visual autoritário com transições suaves e uma narração clara e explicativa. A mensagem central detalhará como nossa ferramenta com IA gera inteligentemente políticas e procedimentos essenciais, mostrando como os avatares de IA da HeyGen podem entregar essas informações cruciais com credibilidade e profissionalismo.
Prompt de Exemplo 3
Transforme a experiência de seus novos contratados com um Manual do Funcionário envolvente que realmente reflete sua marca. Este vídeo impactante de 15 segundos, perfeito para Startups e empresas que buscam melhorar a experiência dos funcionários, deve apresentar um estilo visual envolvente e acolhedor com animações ilustrativas e música inspiradora. Ele demonstrará brevemente como um manual bem elaborado eleva a integração, enfatizando como a geração de Narração da HeyGen garante um tom consistente e acolhedor para cada novo membro da equipe, reforçando a identidade da sua marca.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Manuais de Integração

Crie rapidamente um manual de integração abrangente e com a marca para novos funcionários, garantindo que todas as políticas e procedimentos essenciais sejam claramente comunicados.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece selecionando entre nossa ampla gama de modelos pré-construídos, fornecendo uma base estruturada para o seu manual de funcionários.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize facilmente seu manual com políticas, procedimentos e informações essenciais da empresa usando nosso editor intuitivo.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre o logotipo e as cores da sua empresa para garantir uma aparência consistente e profissional em todo o seu manual.
4
Step 4
Baixe e Compartilhe
Finalize seu manual e baixe-o no formato de sua preferência, pronto para ser compartilhado com novos membros da equipe.

Casos de Uso

Esclareça Políticas e Procedimentos Complexos

Simplifique políticas e procedimentos complexos da empresa em explicações em vídeo facilmente digeríveis, tornando sua documentação mais acessível e compreensível para novos contratados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a experiência de integração para novos funcionários?

A HeyGen utiliza avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo para criar módulos de vídeo envolventes, transformando o processo tradicional de integração. Isso permite que as empresas otimizem a orientação de novos funcionários com conteúdo dinâmico e fácil de entender que cobre políticas e procedimentos chave.

Quais modelos de conteúdo de vídeo a HeyGen oferece para diretrizes de funcionários?

A HeyGen oferece uma variedade de modelos e cenas profissionais especificamente projetados para criar documentação clara das políticas e procedimentos da empresa. Esses modelos ajudam os usuários a produzir rapidamente guias de vídeo informativos sem precisar de experiência extensa em design.

É possível personalizar o conteúdo de vídeo criado pela HeyGen para corresponder às diretrizes da empresa?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você personalize seu conteúdo de vídeo com o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que todas as suas comunicações internas, incluindo manuais de vídeo para funcionários, mantenham uma aparência consistente e profissional.

Como a HeyGen auxilia na distribuição de anúncios e atualizações importantes para funcionários?

A HeyGen simplifica a distribuição de informações cruciais para funcionários, oferecendo opções versáteis de exportação e redimensionamento de proporção. Você pode facilmente baixar e compartilhar seus anúncios em vídeo em várias plataformas de comunicação interna, otimizando seu processo geral.

