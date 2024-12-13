Criador de Vídeos de Integração para Treinamento de Funcionários

Acelere a criação de vídeos de integração usando templates e cenas profissionais para uma experiência de marca consistente.

Produza um vídeo animado de 60 segundos para integração de novos funcionários em uma startup de tecnologia dinâmica, utilizando um avatar de IA amigável para apresentar a cultura da empresa e os passos iniciais essenciais. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com uma narração entusiástica e profissional gerada através do recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo que todas as informações essenciais sejam transmitidas de forma acessível.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 45 segundos atuando como um 'guia prático' para clientes existentes, demonstrando um novo recurso de software. Utilize um dos 'Templates e cenas' do HeyGen para montar rapidamente uma sequência visualmente atraente com texto dinâmico para vídeo a partir do roteiro, mantendo um estilo visual e de áudio energético e claro para guiar os usuários de forma tranquila pelo processo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo detalhado de 90 segundos de integração de IA destacando os principais benefícios de uma nova plataforma de software interno para equipes de vendas. O vídeo deve adotar um estilo visual corporativo e polido, aproveitando as capacidades de 'Texto para vídeo a partir do roteiro' do HeyGen para articular recursos e utilizando o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' para aprimorar as explicações visuais com gráficos relevantes, garantindo uma apresentação informativa e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento interno de 75 segundos para membros da equipe aprendendo um novo procedimento de conformidade, focando em clareza e retenção. O estilo visual deve ser direto e informativo, utilizando a 'Geração de narração' do HeyGen para uma narração clara e 'Legendas/legendas' para garantir acessibilidade e compreensão, proporcionando uma experiência auditiva direta e profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Integração

Crie vídeos de integração envolventes sem esforço com a plataforma de IA do HeyGen, transformando informações complexas em guias claros e acolhedores para novos funcionários.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro de guia de integração diretamente no HeyGen. Nossa IA converterá instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional usando nosso recurso de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Escolha aquele que melhor representa a cultura da sua empresa para transmitir sua mensagem de integração.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Gere narrações profissionais a partir do seu roteiro com as capacidades avançadas de geração de narração do HeyGen, garantindo uma narração clara e envolvente para seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu vídeo de guia de integração e exporte-o no formato desejado. Compartilhe-o de forma integrada com seus novos membros da equipe para otimizar sua experiência de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas de Integração

Transforme políticas e procedimentos complexos da empresa em explicações em vídeo claras e digestíveis para uma compreensão mais rápida dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de integração intuitivo com IA, permitindo que você crie vídeos de integração de alta qualidade de forma eficiente. Ao simplesmente inserir seu roteiro, o HeyGen transforma texto em conteúdo de vídeo atraente com avatares de IA realistas e narrações profissionais, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Quais opções de personalização estão disponíveis no HeyGen para integração de funcionários com a marca?

O HeyGen oferece ampla personalização para garantir que seus vídeos de integração de funcionários estejam alinhados com sua marca. Você pode utilizar uma variedade de templates, incorporar controles de marca como logotipos e cores, e escolher entre diversos avatares de IA para criar um vídeo de guia de integração único e profissional.

Posso transformar rapidamente texto em vídeos de guia de integração polidos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen torna incrivelmente fácil criar vídeos de guia de integração a partir de texto usando suas poderosas capacidades de texto para vídeo. Com tecnologia avançada de Texto para fala e a capacidade de adicionar efeitos visuais, você pode converter roteiros em vídeos profissionais em minutos, eliminando a edição de vídeo complexa.

Além da integração de funcionários, que outros tipos de guias práticos posso criar usando a plataforma de vídeo de IA do HeyGen?

A versátil plataforma de vídeo de IA do HeyGen é perfeita para criar uma ampla gama de guias práticos e conteúdos instrucionais além da integração de funcionários. Você pode aproveitar seus recursos para tutoriais de produtos, módulos de treinamento, explicadores de marketing e mais, tudo com personalização perfeita e ferramentas eficientes de edição de vídeo.

