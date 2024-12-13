Crie um vídeo de fluxo de integração de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, apresentando um novo funcionário à cultura da empresa e às tarefas iniciais. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, com avatares de IA amigáveis demonstrando processos-chave, complementados por uma narração clara e encorajadora. Este vídeo utilizará os avatares de IA da HeyGen para tornar a fase introdutória envolvente e consistente para cada novo membro da equipe.

Gerar Vídeo