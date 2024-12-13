Gerador de Vídeo Explicativo de Integração: Crie Treinamentos Envolventes

Construa vídeos de integração envolventes rapidamente usando nossa interface amigável e avatares de IA para criação rápida.

Crie um vídeo profissional e amigável de 45 segundos, com uma paleta de cores quentes, voltado para Gerentes de RH, apresentando novos contratados à cultura da empresa usando um gerador de vídeo explicativo de integração. Este vídeo deve mostrar como é fácil criar vídeos de integração de funcionários envolventes com avatares de IA que guiam os novos membros da equipe através de informações essenciais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico e limpo de 60 segundos com música de fundo animada e uma narração entusiástica para Gerentes de Produto. O vídeo deve demonstrar como criar vídeos de integração de clientes que guiam efetivamente os usuários através dos recursos do produto, aproveitando a conversão de Texto para vídeo a partir de roteiro para transformar conteúdo escrito em vídeos de integração envolventes rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial de 30 segundos, rápido e vibrante, completo com animações de texto na tela e uma voz confiante, direcionado a Pequenos Empresários. Este vídeo ilustrará a simplicidade de gerar vídeos explicativos para fins de marketing, enfatizando como os Modelos e cenas disponíveis podem impulsionar rapidamente o processo de criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo contemporâneo e inclusivo de 50 segundos com um tom calmo e tranquilizador, apresentando cenários virtuais diversos, perfeito para Coordenadores de Equipes Remotas. Esta peça mostrará como criar vídeos de integração virtual com avatares e narrações realistas, especificamente usando a geração de Narração do HeyGen para produzir uma narração clara e consistente, tornando o processo de integração remota suave e acolhedor.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Explicativo de Integração

Crie vídeos explicativos de integração profissionais e envolventes com ferramentas baseadas em IA, garantindo uma experiência perfeita para novos funcionários ou clientes.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais e cenas para começar rapidamente a construir seu vídeo de integração.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Converta facilmente seus roteiros escritos em visuais atraentes usando nosso recurso avançado de texto para vídeo a partir de roteiro para personalizar vídeos.
3
Step 3
Adicione Avatares e Narrações de IA
Dê vida ao seu conteúdo selecionando e integrando avatares de IA realistas e gerando narrações profissionais.
4
Step 4
Refine e Exporte
Aplique sua identidade de marca usando controles de marca (logo, cores) e exporte seus vídeos de integração polidos e envolventes em vários formatos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Complexas para Integração

.

Transforme processos complexos ou recursos de produtos em vídeos explicativos claros, concisos e envolventes para uma compreensão perfeita de novos usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador eficaz de vídeos explicativos de integração?

O HeyGen capacita você a criar vídeos explicativos de integração atraentes de forma eficiente. Utilize nossas ferramentas com tecnologia de IA, incluindo diversos avatares de IA e narrações naturais, para criar vídeos de integração envolventes que explicam claramente novos processos ou a cultura da empresa para novos contratados.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar meus vídeos de integração?

O HeyGen oferece amplas opções criativas para personalizar vídeos, incluindo uma vasta gama de modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar. Você pode facilmente personalizar o conteúdo com controles de marca, diversos avatares de IA e narrações personalizadas para garantir que seus vídeos de integração de funcionários sejam únicos e envolventes.

O HeyGen é um criador de vídeos de integração com IA fácil de usar para todos os níveis de habilidade?

Com certeza. O HeyGen é projetado como um criador de vídeos de integração com IA intuitivo e com uma interface amigável, permitindo que qualquer pessoa produza vídeos de integração virtual de alta qualidade. Aproveite a conversão de texto para vídeo a partir de roteiro e uma robusta biblioteca de mídia para simplificar seu processo de criação de vídeo sem esforço.

O HeyGen pode criar vídeos de integração de clientes envolventes com avatares e narrações realistas?

Sim, o HeyGen se destaca na criação de vídeos de integração de clientes envolventes, apresentando avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade. Nossa plataforma suporta a geração de legendas e subtítulos, garantindo que suas mensagens importantes sejam claramente transmitidas e acessíveis para uma experiência superior do cliente.

