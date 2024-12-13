Criador de Vídeos para Eficiência de Onboarding: Acelere o Treinamento

Automatize o treinamento de onboarding para novos contratados com nossa plataforma de criação de vídeos de IA, apresentando avatares de IA dinâmicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, é necessário um vídeo explicativo de 60 segundos para ilustrar a simplicidade de criar vídeos de onboarding eficazes com o HeyGen. Utilizando uma estética visual moderna e limpa com segmentos de gravação de tela mostrando os "Modelos e cenas" em ação, deve ser aprimorado por uma narração envolvente de IA. Este vídeo destacará como os modelos de vídeo de onboarding do HeyGen facilitam a personalização rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Treinadores corporativos e profissionais de L&D são o público ideal para este vídeo impactante de 30 segundos, que visa demonstrar o poder do HeyGen para automatizar o treinamento de onboarding. Seu estilo visual dinâmico e acelerado, com cortes rápidos de visuais relevantes, será apoiado por uma narração profissional de IA. O vídeo mostrará claramente como as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" simplificam a criação de roteiros gerados automaticamente por IA para treinamento abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo emocionante de 50 segundos para novos contratados e profissionais de RH, enfatizando os benefícios de vídeos de onboarding acessíveis e inclusivos de IA. O estilo visual e de áudio deve ser empático e acolhedor, apresentando diversos avatares de IA em vários ambientes de trabalho, garantindo clareza com "Legendas/captions". Ilustre como isso melhora a experiência de onboarding para todos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos para Eficiência de Onboarding

Otimize o treinamento de novos contratados com IA poderosa. Crie vídeos de onboarding envolventes e precisos de produtos de forma rápida e fácil, aumentando a eficiência para equipes de RH e novos contratados.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Comece com um Modelo
Aproveite os roteiros gerados automaticamente por IA ou selecione de uma biblioteca de modelos para rapidamente delinear seu conteúdo de treinamento. Basta inserir seu texto, e a plataforma ajuda a estruturar sua mensagem para um início suave com texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Adicione Avatares e Vozes de IA Dinâmicos
Aumente o engajamento escolhendo entre diversos avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Combine-os com narrações profissionais de IA, disponíveis em vários idiomas e estilos, para dar vida aos seus vídeos de onboarding sem esforço.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo com Branding
Personalize facilmente seu vídeo com os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e paletas de cores específicas. Garanta que cada vídeo de onboarding reflita a identidade da sua marca de forma impecável para um visual polido e profissional.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seus Vídeos de Onboarding
Uma vez que seu vídeo esteja completo, utilize o redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo no formato desejado e compartilhá-lo nas suas plataformas preferidas. Entregue vídeos de onboarding impactantes que capacitam novos contratados e automatizam o treinamento de onboarding.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Cultura e Boas-Vindas Envolventes

Gere facilmente vídeos de boas-vindas e cultura envolventes que inspirem novos contratados, integrando-os suavemente à cultura da empresa desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de onboarding envolventes e personalizáveis?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo de onboarding editáveis, permitindo que você personalize facilmente o conteúdo com avatares de IA e designs únicos, garantindo introduções criativas e memoráveis para novos contratados.

Quais recursos de IA o HeyGen utiliza para simplificar a criação de vídeos de onboarding?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados, narrações realistas de IA e roteiros gerados automaticamente por IA para automatizar seu treinamento de onboarding, aumentando significativamente a eficiência e a consistência para as equipes de RH.

Por que as equipes de RH devem escolher o HeyGen para seus vídeos de onboarding?

As equipes de RH se beneficiam da plataforma de criação de vídeos de IA do HeyGen, que atua como um criador de vídeos de eficiência de onboarding eficaz, simplificando a produção de vídeos de onboarding de alta qualidade e consistentes sem a necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo.

O HeyGen suporta conteúdo diversificado e branding para vídeos de onboarding?

Sim, o HeyGen suporta integração de conteúdo rico, incluindo narração de IA, controles de branding personalizados como logotipos e suporte a uma extensa biblioteca de mídia/estoque, garantindo que seus vídeos de onboarding se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa.

