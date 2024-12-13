Criador de Vídeos para Eficiência de Onboarding: Acelere o Treinamento
Automatize o treinamento de onboarding para novos contratados com nossa plataforma de criação de vídeos de IA, apresentando avatares de IA dinâmicos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, é necessário um vídeo explicativo de 60 segundos para ilustrar a simplicidade de criar vídeos de onboarding eficazes com o HeyGen. Utilizando uma estética visual moderna e limpa com segmentos de gravação de tela mostrando os "Modelos e cenas" em ação, deve ser aprimorado por uma narração envolvente de IA. Este vídeo destacará como os modelos de vídeo de onboarding do HeyGen facilitam a personalização rápida de conteúdo.
Treinadores corporativos e profissionais de L&D são o público ideal para este vídeo impactante de 30 segundos, que visa demonstrar o poder do HeyGen para automatizar o treinamento de onboarding. Seu estilo visual dinâmico e acelerado, com cortes rápidos de visuais relevantes, será apoiado por uma narração profissional de IA. O vídeo mostrará claramente como as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" simplificam a criação de roteiros gerados automaticamente por IA para treinamento abrangente.
Desenhe um vídeo emocionante de 50 segundos para novos contratados e profissionais de RH, enfatizando os benefícios de vídeos de onboarding acessíveis e inclusivos de IA. O estilo visual e de áudio deve ser empático e acolhedor, apresentando diversos avatares de IA em vários ambientes de trabalho, garantindo clareza com "Legendas/captions". Ilustre como isso melhora a experiência de onboarding para todos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Onboarding.
Melhore o engajamento e as taxas de retenção de treinamento de novos contratados entregando vídeos de onboarding de IA dinâmicos e personalizados que cativam e educam de forma eficaz.
Escale a Criação de Conteúdo de Onboarding.
Produza eficientemente um grande volume de conteúdo de onboarding diversificado e módulos de treinamento, alcançando todos os novos contratados globalmente com informações consistentes e de alta qualidade.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de onboarding envolventes e personalizáveis?
O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo de onboarding editáveis, permitindo que você personalize facilmente o conteúdo com avatares de IA e designs únicos, garantindo introduções criativas e memoráveis para novos contratados.
Quais recursos de IA o HeyGen utiliza para simplificar a criação de vídeos de onboarding?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados, narrações realistas de IA e roteiros gerados automaticamente por IA para automatizar seu treinamento de onboarding, aumentando significativamente a eficiência e a consistência para as equipes de RH.
Por que as equipes de RH devem escolher o HeyGen para seus vídeos de onboarding?
As equipes de RH se beneficiam da plataforma de criação de vídeos de IA do HeyGen, que atua como um criador de vídeos de eficiência de onboarding eficaz, simplificando a produção de vídeos de onboarding de alta qualidade e consistentes sem a necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo.
O HeyGen suporta conteúdo diversificado e branding para vídeos de onboarding?
Sim, o HeyGen suporta integração de conteúdo rico, incluindo narração de IA, controles de branding personalizados como logotipos e suporte a uma extensa biblioteca de mídia/estoque, garantindo que seus vídeos de onboarding se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa.