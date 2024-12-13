Vídeo Educacional de Integração: Aumente o Engajamento Agora
Padronize seu treinamento e garanta a retenção de conhecimento gerando vídeos de integração envolventes rapidamente com o recurso de texto para vídeo da HeyGen.
Para melhorar a retenção de conhecimento de processos internos complexos, construa um vídeo de "treinamento de integração" claro e conciso de 60 segundos para todos os funcionários. Seus visuais instrutivos e limpos e a narração precisa seriam aprimorados pelas legendas automáticas da HeyGen, garantindo que cada espectador compreenda informações cruciais por meio de instruções visuais eficazes.
É necessário um vídeo dinâmico de "treinamento corporativo" de 30 segundos para engajar funcionários remotos com novo software, apresentando orientações rápidas e "em pequenas doses". Utilize os ricos modelos e cenas da HeyGen e o suporte à biblioteca de mídia para criar uma experiência visual e auditiva moderna e energética que mantenha as equipes virtuais informadas.
Crie um vídeo direto de "treinamento de integração" de 20 segundos destacando os principais protocolos de "saúde e segurança", tornando as informações críticas facilmente digeríveis para todos os membros da equipe. Este vídeo deve empregar visuais diretos e uma narração autoritária, mas acessível, com o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen garantindo exibição perfeita em qualquer dispositivo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Conhecimento na Integração.
Utilize vídeo com tecnologia de IA para aumentar significativamente o engajamento de novos contratados e garantir a retenção de conhecimento crucial durante o processo de integração.
Escale o Treinamento e a Educação de Integração.
Produza um volume maior de cursos de integração consistentes e envolventes, alcançando efetivamente todos os novos contratados, independentemente da localização.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de funcionários?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso permite vídeos consistentes e profissionais para novos contratados, melhorando a retenção de conhecimento e tornando o processo de integração mais eficiente para novos funcionários.
O que torna a HeyGen ideal para desenvolver conteúdo de vídeo de treinamento de integração?
A HeyGen oferece um poderoso gerador de vídeos com IA, com modelos personalizáveis e geração de narração, permitindo criar vídeos de treinamento de integração de alta qualidade rapidamente. Você pode facilmente padronizar materiais de treinamento, garantindo instruções visuais claras e consistentes para todos os novos contratados em seus programas de treinamento corporativo.
A HeyGen pode nos ajudar a padronizar nossas mensagens de boas-vindas em vídeo para novos contratados?
Absolutamente. A HeyGen permite que você produza vídeos de mensagem de boas-vindas para novos contratados consistentes com a marca, usando avatares de IA e controles de branding. Isso garante que cada novo funcionário receba uma primeira impressão profissional e envolvente que esteja alinhada com a cultura da sua empresa, sem a necessidade de uma extensa produção de vídeo.
Como a HeyGen auxilia na criação de vídeos explicativos animados e envolventes para novos funcionários?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos animados dinâmicos para novos funcionários com sua plataforma intuitiva. Você pode facilmente converter roteiros em vídeo com avatares de IA e mídia rica, tornando informações complexas digeríveis e aumentando o engajamento dos funcionários desde o primeiro dia da experiência de vídeo educacional de integração.