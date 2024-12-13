Vídeo Educacional de Integração: Aumente o Engajamento Agora

Padronize seu treinamento e garanta a retenção de conhecimento gerando vídeos de integração envolventes rapidamente com o recurso de texto para vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para melhorar a retenção de conhecimento de processos internos complexos, construa um vídeo de "treinamento de integração" claro e conciso de 60 segundos para todos os funcionários. Seus visuais instrutivos e limpos e a narração precisa seriam aprimorados pelas legendas automáticas da HeyGen, garantindo que cada espectador compreenda informações cruciais por meio de instruções visuais eficazes.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo dinâmico de "treinamento corporativo" de 30 segundos para engajar funcionários remotos com novo software, apresentando orientações rápidas e "em pequenas doses". Utilize os ricos modelos e cenas da HeyGen e o suporte à biblioteca de mídia para criar uma experiência visual e auditiva moderna e energética que mantenha as equipes virtuais informadas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo direto de "treinamento de integração" de 20 segundos destacando os principais protocolos de "saúde e segurança", tornando as informações críticas facilmente digeríveis para todos os membros da equipe. Este vídeo deve empregar visuais diretos e uma narração autoritária, mas acessível, com o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen garantindo exibição perfeita em qualquer dispositivo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Vídeo Educacional de Integração

Transforme a experiência de integração de seus funcionários com vídeos educacionais envolventes e precisos que aumentam a retenção de conhecimento e imergem novos contratados.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva um roteiro abrangente destacando informações-chave para novos contratados. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para gerar automaticamente conteúdo de vídeo a partir de suas palavras escritas, garantindo clareza e consistência para seu vídeo de integração de funcionários.
2
Step 2
Selecione Seus Elementos Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de "avatares de IA" e cenas prontas para uso. Isso permite representar visualmente a cultura e os valores centrais da sua empresa, tornando o vídeo educacional de integração mais envolvente.
3
Step 3
Adicione Voz e Branding
Gere narrações com som natural para seu conteúdo de vídeo usando "Geração de narração". Incorpore o branding da sua empresa para manter uma aparência profissional e coesa em todos os seus vídeos de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de treinamento de integração esteja completo, utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para prepará-lo para várias plataformas. Compartilhe seu vídeo finalizado para garantir que todos os novos contratados tenham acesso a materiais de treinamento consistentes e de alta qualidade.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Construção de Cultura

Desenvolva vídeos inspiradores e motivacionais para dar as boas-vindas calorosas a novos funcionários e apresentá-los de forma eficaz à cultura e aos valores da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso permite vídeos consistentes e profissionais para novos contratados, melhorando a retenção de conhecimento e tornando o processo de integração mais eficiente para novos funcionários.

O que torna a HeyGen ideal para desenvolver conteúdo de vídeo de treinamento de integração?

A HeyGen oferece um poderoso gerador de vídeos com IA, com modelos personalizáveis e geração de narração, permitindo criar vídeos de treinamento de integração de alta qualidade rapidamente. Você pode facilmente padronizar materiais de treinamento, garantindo instruções visuais claras e consistentes para todos os novos contratados em seus programas de treinamento corporativo.

A HeyGen pode nos ajudar a padronizar nossas mensagens de boas-vindas em vídeo para novos contratados?

Absolutamente. A HeyGen permite que você produza vídeos de mensagem de boas-vindas para novos contratados consistentes com a marca, usando avatares de IA e controles de branding. Isso garante que cada novo funcionário receba uma primeira impressão profissional e envolvente que esteja alinhada com a cultura da sua empresa, sem a necessidade de uma extensa produção de vídeo.

Como a HeyGen auxilia na criação de vídeos explicativos animados e envolventes para novos funcionários?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos animados dinâmicos para novos funcionários com sua plataforma intuitiva. Você pode facilmente converter roteiros em vídeo com avatares de IA e mídia rica, tornando informações complexas digeríveis e aumentando o engajamento dos funcionários desde o primeiro dia da experiência de vídeo educacional de integração.

