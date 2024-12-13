Absolutamente. A HeyGen permite que você produza vídeos de mensagem de boas-vindas para novos contratados consistentes com a marca, usando avatares de IA e controles de branding. Isso garante que cada novo funcionário receba uma primeira impressão profissional e envolvente que esteja alinhada com a cultura da sua empresa, sem a necessidade de uma extensa produção de vídeo.