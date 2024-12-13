Criador de Vídeos de Checklist de Integração: Envolva Novos Contratados

Desenvolva vídeos de integração dinâmicos usando avatares de IA para aumentar o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento.

Produza um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos funcionários, projetado para departamentos de RH usando um criador de vídeos de integração com IA, que descreva claramente os primeiros passos de sua jornada. O estilo visual deve ser brilhante e profissional, apresentando um avatar de IA amigável para guiar os espectadores através das tarefas iniciais essenciais, complementado por uma narração calorosa e clara. Utilize os avatares de IA da HeyGen para personalizar o guia virtual e garantir uma experiência consistente e envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrutivo conciso de 30 segundos voltado para líderes de equipe, apresentando aos novos contratados uma tarefa específica do criador de vídeos de checklist de integração, como configurar seu e-mail. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e moderno, com modelos animados fáceis de seguir e uma narração nítida e informativa. Aproveite os extensos 'Modelos e cenas' da HeyGen para construir rapidamente as etapas estruturadas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos para gerentes de treinamento criarem vídeos de integração que cubram as principais políticas da empresa, direcionado a todos os novos contratados. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário, mas acessível, usando uma linguagem clara e concisa reforçada por texto na tela. Este vídeo deve mostrar o poder do recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para converter documentos de políticas em conteúdo envolvente, ainda mais aprimorado por 'Legendas/legendas automáticas' para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma mensagem de boas-vindas personalizada de 40 segundos para novos membros da equipe, enviada pelo gerente do departamento, demonstrando como é fácil criar vídeos de integração com um toque pessoal. O estilo visual deve ser encorajador e amigável, incorporando visuais relevantes de uma biblioteca de mídia para ilustrar as atividades da equipe, tudo sublinhado por uma narração calorosa e articulada. Utilize a poderosa 'Geração de narração' da HeyGen para transmitir a mensagem de forma clara e profissional, complementada por visuais atraentes da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque'.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Checklist de Integração

Crie vídeos de integração envolventes com IA, guiando novos contratados através de checklists e informações essenciais para um início tranquilo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando o conteúdo do seu checklist de integração. Utilize a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para gerar rapidamente cenas iniciais de vídeo a partir do seu texto, tornando a criação de vídeos de integração simples e eficiente.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Dê vida ao seu checklist selecionando e personalizando avatares de IA para apresentar suas informações. Esses apresentadores realistas aumentam o engajamento e a clareza para seus novos funcionários.
3
Step 3
Aplique Branding
Personalize seu vídeo para refletir a cultura da sua empresa. Personalize facilmente elementos com o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de Branding dedicados da HeyGen (logotipo, cores), garantindo uma aparência e sensação consistentes.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize a criação do seu vídeo de integração envolvente. Use o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para produzir um vídeo de alta qualidade pronto para ser compartilhado em várias plataformas, garantindo que seus novos contratados tenham um início perfeito.

Casos de Uso

Motivar Novos Contratados e Construir Cultura

Desenvolva vídeos inspiradores que dão boas-vindas aos novos funcionários, articulam os valores da empresa e promovem uma experiência inicial positiva.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração envolventes rapidamente?

A HeyGen permite que você crie vídeos de integração de alta qualidade de forma fácil, usando ferramentas com tecnologia de IA e modelos animados. Nossa interface intuitiva, com ferramentas de edição de arrastar e soltar, significa que não são necessárias habilidades para produzir conteúdo profissional.

Posso personalizar meus vídeos de integração com branding específico usando a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos de integração com o logotipo, cores e mídia da sua marca. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia e avatares de IA para personalizar a experiência para seus novos funcionários.

A HeyGen oferece avatares de IA e narrações para vídeos de integração?

Sim, a HeyGen fornece uma seleção diversificada de avatares de IA para apresentar seus vídeos de integração, juntamente com capacidades avançadas de geração de narração. Isso permite uma narração clara, consistente e profissional em vários idiomas.

Qual é o benefício de usar a HeyGen como um criador de vídeos de integração com IA?

Como um criador de vídeos de integração com IA, a HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo que você produza vídeos de integração eficazes e visualmente atraentes que melhoram a retenção de conhecimento e o engajamento dos funcionários.

