Gerador de Vídeo de Lista de Verificação de Integração: Otimize Processos de RH

Otimize a integração de funcionários e aumente a retenção de conhecimento para novos contratados com nosso recurso intuitivo de texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de 1 minuto projetado para gerentes de RH e especialistas em L&D, apresentando um estilo visual profissional e limpo, complementado por uma narração encorajadora e clara, demonstrando como transformar uma lista de verificação de integração de RH em um vídeo envolvente. Este vídeo curto utiliza a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar conteúdo de forma eficiente e emprega avatares de IA para entregar informações-chave, aumentando significativamente a retenção de conhecimento para novos contratados.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo emocionante de 90 segundos para novos contratados, mostrando a vibrante cultura da empresa com visuais envolventes, amigáveis e acolhedores, acompanhados por uma narração calorosa e conversacional. Este vídeo aproveita os diversos Modelos e cenas do HeyGen para rapidamente estabelecer uma atmosfera acolhedora, utilizando a geração de Narração para personalizar saudações e fomentar um forte senso de pertencimento durante a integração de funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 2 minutos direcionado a departamentos de RH e proprietários de empresas focados em expandir operações, apresentando visuais elegantes e informativos ao lado de uma voz confiante e autoritária, explicando o poder de um criador de vídeos de integração moderno. O vídeo destaca como a IA generativa e os avatares de IA podem simplificar a criação de experiências de integração personalizadas, melhorando drasticamente a eficiência com personalização.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial conciso de 45 segundos para pequenos empresários e treinadores de equipe, apresentando visuais claros, diretos e passo a passo combinados com uma narração instrutiva, guiando-os na criação de um vídeo essencial de lista de verificação de integração. Este vídeo utiliza efetivamente as Legendas do HeyGen para acessibilidade e se baseia no extenso suporte de biblioteca de Mídia/estoque para enriquecer a demonstração visual do uso de um gerador de vídeo de lista de verificação de integração.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Lista de Verificação de Integração

Transforme eficientemente suas listas de verificação de integração de RH em vídeos envolventes e com marca para novos contratados, melhorando a retenção de conhecimento e a experiência do funcionário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração
Insira o texto da sua lista de verificação de integração ou pontos-chave no editor de roteiros. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro para estabelecer a base do seu conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatar de IA
Selecione um avatar de IA para representar sua marca, depois personalize sua aparência e voz para criar um apresentador personalizado e envolvente para seus vídeos de integração.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca e Mídia
Integre a identidade única da sua empresa usando controles de Marca para logotipos e cores. Enriqueça ainda mais sua mensagem incorporando imagens ou vídeos da nossa extensa biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu vídeo de integração completo com Legendas automaticamente adicionadas para acessibilidade. Exporte em vários formatos para compartilhar efetivamente com novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Geração Rápida de Vídeos de Integração

.

Produza rapidamente vídeos de integração profissionais e de alto impacto com IA, transformando listas de verificação complexas em conteúdo visual envolvente em minutos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de lista de verificação de integração de RH?

O HeyGen atua como um gerador de vídeos de IA, simplificando o processo de criação de vídeos de integração de funcionários envolventes. Com a funcionalidade de texto para vídeo e modelos de vídeo personalizáveis, você pode rapidamente transformar sua lista de verificação de integração em conteúdo visual atraente para novos contratados, melhorando a retenção de conhecimento.

O HeyGen pode utilizar avatares de IA para diversos cenários de integração de funcionários?

Sim, o HeyGen possui uma ampla gama de avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo, permitindo que você gere vídeos de integração personalizados para várias funções e necessidades culturais da empresa. Isso garante que seus novos contratados recebam informações consistentes e envolventes sem esforço.

Quais opções de personalização estão disponíveis para a marcação de vídeos de integração com o HeyGen?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo, as cores e os ativos da biblioteca de mídia da sua empresa diretamente nos seus vídeos de integração. Isso garante uma experiência de marca consistente e reforça a cultura da sua empresa para novos contratados.

O HeyGen usa IA generativa para otimizar a criação de vídeos de integração?

Sim, o HeyGen aproveita a IA generativa, incluindo seu avançado gerador de roteiros e recurso de texto para vídeo, para otimizar significativamente a produção de vídeos de integração de alta qualidade. Isso capacita as equipes de RH a criar materiais de treinamento abrangentes para novos contratados de forma eficiente, reduzindo tempo e complexidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo