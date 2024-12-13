Imagine um vídeo de 1 minuto projetado para gerentes de RH e especialistas em L&D, apresentando um estilo visual profissional e limpo, complementado por uma narração encorajadora e clara, demonstrando como transformar uma lista de verificação de integração de RH em um vídeo envolvente. Este vídeo curto utiliza a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar conteúdo de forma eficiente e emprega avatares de IA para entregar informações-chave, aumentando significativamente a retenção de conhecimento para novos contratados.

