Gerador de Lista de Verificação de Integração para Otimizar o Processo de Novos Contratados
Capacite as equipes de RH com fluxos de trabalho de integração consistentes e impulsionados por IA, garantindo uma adaptação mais rápida dos novos contratados ao gerar conteúdo de texto para vídeo envolvente.
Eleve a experiência do novo contratado com uma lista de verificação de integração personalizada, projetada especialmente para ele. Este vídeo de 45 segundos, direcionado a empresas focadas na experiência do funcionário, mostra como criar listas de verificação envolventes e específicas para cada função. Através de visuais envolventes e positivos e um avatar amigável de IA, o HeyGen permite que você apresente uma jornada de integração única, fazendo com que cada novo contratado se sinta valorizado desde o primeiro dia.
Garanta que seus membros da equipe remota tenham acesso ao sistema e configuração de tecnologia de forma perfeita, de qualquer lugar, com este vídeo instrucional de 60 segundos. Este guia prático, criado para organizações que gerenciam equipes distribuídas, descreve os passos essenciais para uma lista de verificação de integração de funcionários remotos bem-sucedida. Através de visuais dinâmicos e práticos passo a passo e legendas claras do HeyGen, você pode fornecer informações críticas, capacitando seus funcionários remotos a serem produtivos desde o primeiro dia.
Revolucione seu processo de integração integrando vídeos personalizados em sua 'lista de verificação personalizada'. Este vídeo de 30 segundos, ideal para proprietários de pequenas empresas e generalistas de RH, demonstra como construir rapidamente uma experiência de integração envolvente. Utilizando visuais brilhantes e energéticos e os diversos modelos e cenas do HeyGen, você pode criar facilmente um vídeo de integração impactante que cativa e informa seus novos membros da equipe.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento de Novos Contratados com Vídeo de IA.
Eleve seus módulos de treinamento de lista de verificação de integração transformando conteúdo estático em vídeos de IA envolventes, aumentando a compreensão e retenção dos novos contratados.
Escale Conteúdo de Integração Personalizado.
Gere eficientemente vídeos de integração personalizados para diversos papéis e locais, garantindo que cada novo contratado receba informações adaptadas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar meu processo de lista de verificação de integração de funcionários?
O HeyGen transforma sua lista de verificação de integração de funcionários tradicional em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro. Isso cria uma experiência de integração personalizada e dinâmica, melhorando significativamente a jornada do novo contratado.
Quais opções de personalização o HeyGen oferece para um vídeo de integração?
O HeyGen permite uma ampla personalização para seus vídeos de integração com controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores da empresa. Você também pode utilizar vários modelos e cenas, garantindo que sua lista de verificação de integração personalizada esteja perfeitamente alinhada com a identidade corporativa.
O HeyGen pode otimizar listas de verificação de integração de funcionários remotos de forma eficaz?
Absolutamente. O HeyGen simplifica a integração de funcionários remotos, permitindo que as equipes de RH gerem rapidamente vídeos de integração abrangentes que cobrem acesso ao sistema, configuração de tecnologia e políticas da empresa. Isso garante um processo de integração consistente e eficiente para todos os novos contratados, independentemente de sua localização.
Além das listas de verificação, que outros tipos de conteúdo o HeyGen pode produzir para novos funcionários?
Além da lista de verificação de integração principal, o HeyGen pode gerar vídeos envolventes para sessões de treinamento, introduções à cultura da empresa, explicações de benefícios e até mensagens de boas-vindas para novos contratados. Nossa plataforma suporta geração de narração e legendas para uma comunicação abrangente e acessível.