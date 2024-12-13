Sim, a robusta capacidade de conversão de texto para vídeo da HeyGen permite gerar conteúdo de vídeo dinâmico diretamente de um roteiro, completo com uma ampla gama de narrações AI de som natural. Isso possibilita a produção rápida de vários tipos de conteúdo, desde vídeos de treinamento até materiais de marketing. É um recurso poderoso da nossa plataforma de AI generativa.