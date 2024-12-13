Gerador de Vídeos de Assistente de Integração: Impulsione o Treinamento de Novos Contratados

Crie facilmente vídeos de integração de funcionários envolventes com nosso gerador de vídeo AI, aproveitando avatares AI para um toque personalizado.

Produza um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando como equipes de engenharia podem aproveitar o gerador de vídeo AI da HeyGen para converter rapidamente texto em vídeo a partir de um roteiro para atualizações de documentação interna. O vídeo deve ser direcionado a desenvolvedores de software e profissionais de TI, empregando um estilo visual limpo e minimalista com uma narração AI autoritativa, mas acessível, para transmitir precisão técnica e facilidade de uso.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos destinado a departamentos de RH e gerentes de L&D, ilustrando a eficiência de gerar vídeos de integração usando avatares AI e geração de narração da HeyGen. Este vídeo deve apresentar uma estética visual amigável e acolhedora com avatares AI diversos apresentando informações-chave, complementados por uma narração AI profissional para garantir consistência e alinhamento de marca em todos os materiais de treinamento para novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial abrangente de 2 minutos para gerentes de produto e redatores técnicos, mostrando como a HeyGen, como uma plataforma de AI generativa, simplifica a criação de uma biblioteca de vídeos tutoriais. O estilo visual deve ser claro e passo a passo, apresentando capturas de tela e anotações contextuais, aprimorado por uma narração AI precisa e organizado usando Templates & cenas da HeyGen para construir rapidamente um recurso de treinamento estruturado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a equipes de marketing em tecnologia, enfatizando como a HeyGen, como uma plataforma líder de edição de vídeo, facilita a criação de vídeos personalizados através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações e suporte a biblioteca de mídia/estoque para distribuição multiplataforma. O vídeo precisa de um estilo visual animado e acelerado, integrando diversos ativos de estoque e uma narração AI concisa e energética para demonstrar a agilidade da plataforma em adaptar conteúdo para diferentes formatos de mídia social e anúncios com esforço mínimo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Assistente de Integração

Crie facilmente vídeos de integração de funcionários envolventes e personalizados com avatares AI, branding personalizado e recursos poderosos de texto para vídeo para uma experiência de novos contratados perfeita.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione a partir de uma biblioteca de templates de vídeo profissionais projetados para integração. Personalize layouts para se adequar à estética e mensagem da sua marca, preparando o cenário para um conteúdo envolvente.
2
Step 2
Gere Conteúdo com AI
Cole seu roteiro de integração ou use AI para gerar um. Aproveite nosso poderoso recurso de texto para vídeo para transformar seu texto em segmentos de vídeo envolventes com avatares AI realistas e narrações AI naturais.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo aplicando o logotipo da sua empresa e cores da marca. Aprimore ainda mais seus visuais integrando mídia relevante da nossa biblioteca de estoque ou seus próprios uploads.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Exporte facilmente seus vídeos de integração finalizados em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Distribua-os amplamente para construir uma biblioteca de treinamento abrangente e melhorar a experiência de novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Integração

Crie rapidamente vídeos de integração profissionais e personalizados, incluindo mensagens de boas-vindas e guias específicos de função, com avatares AI e texto para vídeo.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários?

O gerador de vídeo AI da HeyGen simplifica a produção de vídeos de integração de funcionários envolventes transformando texto em conteúdo de vídeo profissional. Ele utiliza avatares AI avançados e narrações AI para garantir uma apresentação consistente e de alta qualidade para novos contratados. Esta plataforma torna eficiente a ampliação dos esforços de treinamento para novos contratados.

Quais avatares AI e templates de vídeo posso personalizar com a HeyGen?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares AI personalizáveis e templates de vídeo profissionalmente projetados que podem ser adaptados à sua marca. Os usuários podem ajustar roupas, aparência e fundo, além de incorporar seus próprios elementos de marca, como logotipos e cores. Isso permite uma produção de vídeo personalizada e consistente.

A HeyGen suporta conversão avançada de texto para vídeo e narrações AI para conteúdos diversos?

Sim, a robusta capacidade de conversão de texto para vídeo da HeyGen permite gerar conteúdo de vídeo dinâmico diretamente de um roteiro, completo com uma ampla gama de narrações AI de som natural. Isso possibilita a produção rápida de vários tipos de conteúdo, desde vídeos de treinamento até materiais de marketing. É um recurso poderoso da nossa plataforma de AI generativa.

Além de vídeos de integração, como a HeyGen pode ser usada para uma biblioteca de vídeos tutoriais?

Além de vídeos de integração, a HeyGen é uma plataforma de edição de vídeo ideal para construir uma extensa biblioteca de vídeos tutoriais. Sua interface amigável e templates de vídeo pré-construídos permitem a criação rápida de conteúdo instrucional consistente para qualquer tópico. A HeyGen capacita você a produzir facilmente vídeos de treinamento de alta qualidade e escaláveis.

