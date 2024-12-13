Gerador de Assistente de Integração: Automatize o Sucesso de Novos Contratados

Simplifique a integração de novos contratados com e-mails de boas-vindas automatizados e caminhos de aprendizagem personalizados, aprimorados por Texto-para-vídeo dinâmico a partir de roteiro.

Imagine transformar seu processo de integração de funcionários automatizado com um vídeo dinâmico de 45 segundos. Destinado a equipes de RH e empresas que buscam eficiência, este vídeo deve apresentar visuais elegantes e profissionais e uma narração tranquilizadora, destacando como as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Geração de Narração da HeyGen podem criar ferramentas de integração de IA envolventes.

Prompt de Exemplo 1
Eleve a experiência de integração de novos funcionários com um vídeo vibrante de 60 segundos, projetado para Gerentes de RH e Especialistas em L&D. Utilize visuais envolventes e amigáveis e uma voz animada para demonstrar como personalizar caminhos de aprendizagem usando avatares de IA da HeyGen e diversos Modelos & cenas para um conteúdo verdadeiramente cativante.
Prompt de Exemplo 2
Simplifique rapidamente sua comunicação de políticas da empresa em um vídeo conciso de 30 segundos. Ideal para Proprietários de Pequenas e Médias Empresas e Coordenadores de RH, este prompt exige visuais dinâmicos e rápidos com uma voz clara e concisa, mostrando como a biblioteca de mídia/apoio a estoque da HeyGen e as legendas automáticas garantem informações consistentes e compreensíveis.
Prompt de Exemplo 3
Inspire Diretores de RH e Alta Gestão com um vídeo profissional de 50 segundos demonstrando como realmente transformar seu processo de integração. Empregue visuais inspiradores que retratam experiências positivas de funcionários e uma voz autoritária e empática para transmitir a conveniência de economia de tempo alcançada através do redimensionamento flexível de proporção de aspecto e exportações da HeyGen e da funcionalidade eficiente de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Assistente de Integração

Automatize eficientemente a integração de novos contratados com assistentes de IA personalizados que fornecem informações cruciais e uma experiência acolhedora desde o primeiro dia.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração
Desenvolva conteúdo envolvente para a integração de novos contratados, transformando seu roteiro em vídeos dinâmicos usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para uma mensagem consistente.
2
Step 2
Selecione Seu Assistente de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA da HeyGen para representar seu assistente de integração, garantindo uma introdução acolhedora e personalizada para cada novo funcionário.
3
Step 3
Adicione Recursos Essenciais
Integre documentos vitais da empresa, materiais de treinamento e links. Utilize o compartilhamento de documentos sem interrupções para garantir que os novos contratados tenham acesso imediato a todas as informações necessárias.
4
Step 4
Automatize a Entrega & Boas-vindas
Configure seu assistente para enviar e-mails de boas-vindas automatizados ou integre com plataformas existentes, proporcionando um início suave e informativo para a jornada do novo contratado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Automatize Experiências de Boas-vindas Personalizadas

Entregue saudações em vídeo personalizadas e mensagens introdutórias da liderança, promovendo um senso imediato de pertencimento para novos membros da equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar nosso processo de integração de funcionários?

As Ferramentas de Integração de IA da HeyGen permitem criar experiências de integração envolventes e personalizadas com avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplificando significativamente seu processo de integração de funcionários automatizado. Isso garante que os novos contratados recebam informações consistentes e de alta qualidade, levando a uma adoção tranquila e uma experiência aprimorada para novos contratados.

Qual é o papel dos avatares de IA nas soluções de integração de novos contratados da HeyGen?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo para oferecer caminhos de aprendizagem dinâmicos e personalizados para novos contratados. Esses vídeos impulsionados por IA tornam informações complexas facilmente digeríveis, aumentando o engajamento e proporcionando um toque profissional à integração de novos contratados.

Como a HeyGen apoia as equipes de RH na automação de tarefas de integração?

A HeyGen fornece às equipes de RH ferramentas intuitivas e modelos personalizáveis para automatizar várias tarefas de integração, como a geração de vídeos de boas-vindas e conteúdo instrucional. Essa capacidade de geração de conteúdo de IA oferece uma conveniência significativa de economia de tempo, permitindo que as equipes de RH se concentrem em iniciativas estratégicas e personalizem caminhos de aprendizagem.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para a marcação do nosso conteúdo de integração?

A HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que você incorpore o logotipo, as cores e as mensagens específicas da sua empresa em todos os vídeos de integração. Você pode utilizar modelos personalizáveis para personalizar caminhos de aprendizagem, garantindo que cada experiência de novo contratado seja consistente e alinhada com a identidade da sua marca.

