Gerador de Vídeo Omnicanal: Escale Seu Conteúdo Facilmente

Gere vídeos de marketing de alta qualidade para todas as plataformas com nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine transformar seu conteúdo de marketing em apenas 30 segundos. Para os ocupados profissionais de marketing digital, crie um vídeo energético e moderno mostrando como uma mensagem convincente pode ser gerada facilmente usando um gerador de vídeo AI a partir de um simples roteiro. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para produzir visuais dinâmicos e uma narração clara de AI que captura a atenção instantaneamente, perfeito para campanhas rápidas nas redes sociais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio de vídeo elegante de 45 segundos direcionado a agências criativas e gerentes de marca, demonstrando o uso inovador de "avatares AI" para entregar mensagens de marca consistentes. Empregue visuais de alto impacto e profissionais com uma trilha sonora de fundo sofisticada e sutil para transmitir como um motor criativo como o HeyGen eleva o alcance da campanha e a aparência polida.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de produto abrangente de 60 segundos para empresas de e-commerce, ilustrando a criação de vídeos de alta qualidade que cativam os clientes. Utilize imagens detalhadas do produto com transições envolventes e uma narração clara e descritiva de AI, depois mostre como "Redimensionamento e exportação de proporção" garante que seu vídeo tenha a aparência perfeita em qualquer plataforma, desde Instagram Reels até anúncios no YouTube.
Prompt de Exemplo 3
Como as equipes de marketing podem lançar uma campanha de gerador de vídeo omnicanal em minutos? Crie um vídeo vibrante de 30 segundos no estilo tutorial para criadores de conteúdo, apresentando visuais de interface brilhantes e fáceis de usar e uma voz amigável de AI, destacando o poder de "Modelos e cenas" para produzir rapidamente conteúdo de marketing diversificado para cada canal. Este prompt enfatiza a rapidez e facilidade de gerar uma estratégia de vídeo abrangente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Omnicanal

Aprenda a criar eficientemente conteúdo de vídeo de alta qualidade para todos os seus canais de marketing com o poderoso gerador de vídeo AI do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira o texto desejado, e nosso recurso 'texto para vídeo a partir de roteiro' o converte instantaneamente em uma narrativa visual envolvente, pronta para o seu "conteúdo de marketing".
2
Step 2
Selecione Seu Talento AI
Escolha entre uma galeria diversificada de 'avatares AI' para ser o rosto do seu vídeo. Este recurso central ajuda você a produzir conteúdo dinâmico e envolvente de forma eficiente.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Aumente o impacto do seu vídeo gerando 'narrações AI' de alta qualidade em vários idiomas, fazendo sua mensagem ressoar amplamente.
4
Step 4
Otimize para Alcance Omnicanal
Utilize 'redimensionamento e exportação de proporção' para adaptar perfeitamente seu vídeo para diferentes plataformas, garantindo "alcance multiplataforma" para seu conteúdo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Sucesso de Clientes Impactantes

Crie vídeos AI envolventes para destacar conquistas de clientes, construindo confiança e credibilidade em todos os seus canais de marketing.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação do meu conteúdo de marketing?

O HeyGen serve como um poderoso motor criativo, permitindo que os profissionais de marketing digital criem vídeos de alta qualidade para diversos conteúdos de marketing sem esforço. Utilize seu gerador de vídeo AI intuitivo para transformar texto em visuais envolventes com modelos de vídeo profissionais e controles de marca.

O HeyGen suporta personalização de marca para anúncios em vídeo?

Sim, o HeyGen permite um controle extenso de marca para garantir que seus anúncios em vídeo e vídeos de produto estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode personalizar avatares AI, incorporar seu logotipo e aplicar cores da marca para manter uma experiência visual consistente em todo o seu conteúdo de marketing.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo omnicanal eficaz?

O HeyGen é um gerador de vídeo omnicanal eficaz porque simplifica a produção de vídeos, permitindo que você crie vídeos de alta qualidade rapidamente a partir de texto. Com recursos como suporte a múltiplos idiomas e redimensionamento de proporção, o HeyGen ajuda você a alcançar um público mais amplo em várias plataformas.

O HeyGen pode ajudar com narrações AI para meus vídeos?

Absolutamente, o gerador de vídeo AI do HeyGen inclui capacidades avançadas de geração de narração, permitindo que você crie áudio envolvente diretamente do seu roteiro. Este processo de texto para vídeo simplifica sua produção de vídeo geral, garantindo som profissional para todo o seu conteúdo criativo.

