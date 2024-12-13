Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que os usuários integrem perfeitamente o logotipo da empresa e cores específicas da marca em todo o conteúdo de vídeo. Isso garante que cada vídeo de marketing e história de marca mantenha uma identidade visual coesa e autêntica, fortalecendo a presença da sua marca em todas as plataformas.