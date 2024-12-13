Criador de Vídeos Remotos para Gravações de Alta Qualidade

Transforme suas gravações remotas em conteúdo atraente usando nossos avatares AI, perfeitos para vídeos de redes sociais e depoimentos de clientes.

Crie um vídeo tutorial dinâmico de 60 segundos, direcionado a proprietários de pequenas empresas, demonstrando como o "gerador de vídeo AI" da HeyGen os capacita a produzir "vídeos profissionais" sem esforço. Visualmente, este vídeo deve apresentar um design limpo e minimalista com transições suaves e uma trilha sonora energética e motivacional, destacando a integração perfeita de "avatares AI" para dar vida aos roteiros sem precisar de uma câmera.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 45 segundos, voltado para profissionais de marketing de mídia social, ilustrando a simplicidade da "edição de vídeo online" com a HeyGen para criar rapidamente "vídeos para redes sociais" prontos para viralizar. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico, com sobreposições de texto animado e uma trilha sonora popular e animada, enfatizando como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" transforma conteúdo escrito em visuais atraentes em minutos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 1 minuto, voltado para profissionais de vendas e marketing, mostrando as capacidades da HeyGen como "software de gravação de vídeo remoto" para coletar facilmente "depoimentos de clientes" convincentes. A estética visual deve ser limpa e profissional, focando em demonstrações claras da interface, complementadas por uma narração confiante e informativa e música de fundo suave, destacando a facilidade de adicionar "Legendas" para acessibilidade e impacto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo demo perspicaz de 90 segundos para agências de marketing digital e freelancers, destacando como os "templates em alta" da HeyGen simplificam a criação de diversas campanhas de "marketing de vídeo". A apresentação visual deve ser elegante e moderna, demonstrando uma variedade de cenas e estilos pré-desenhados, acompanhada por uma trilha sonora informativa e profissional que reforça a versatilidade e eficiência oferecidas por sua extensa biblioteca de "Templates e cenas".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Remotos

Crie vídeos profissionais de qualquer lugar com nosso criador de vídeos remotos. Combine gravação remota, edição AI e ferramentas inteligentes para conteúdo de alta qualidade e impacto.

1
Step 1
Escolha um Template
Selecione entre templates em alta ou comece do zero para iniciar seu projeto sem esforço, fornecendo uma base sólida para seu vídeo.
2
Step 2
Gere Seu Vídeo
Dê vida ao seu roteiro instantaneamente usando avatares AI para apresentações dinâmicas, criando conteúdo envolvente sem a necessidade de configurações complexas de gravação.
3
Step 3
Aprimore com Edição
Utilize ferramentas de edição alimentadas por AI para refinar seu vídeo, adicionando elementos como texto, música e transições de cena sem esforço para um visual polido.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Produza vídeos profissionais prontos para qualquer plataforma ajustando facilmente as proporções e exportando em alta qualidade, garantindo que sua mensagem alcance seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de sucesso de clientes usando vídeos AI envolventes

.

Transforme depoimentos de clientes em narrativas de vídeo atraentes para construir confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeo AI intuitivo, permitindo que os usuários criem vídeos profissionais a partir de roteiros usando avatares AI e capacidades avançadas de texto para vídeo. Suas ferramentas de edição alimentadas por AI simplificam o processo de produção, tornando-o acessível para todos.

A HeyGen pode ser usada para edição de vídeo online abrangente e gravações remotas?

Sim, a HeyGen oferece recursos robustos de edição de vídeo online juntamente com capacidades de gravação remota. Os usuários podem gerar legendas de forma eficiente, criar gravações de áudio e vídeo de alta qualidade e gerenciar seus projetos de forma integrada na plataforma.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de vídeo e branding?

A HeyGen oferece recursos-chave como geração automática de legendas e uma variedade de templates em alta para aprimorar o conteúdo de vídeo. Os usuários também podem aplicar controles de branding para garantir que seus vídeos profissionais estejam perfeitamente alinhados com a identidade da marca.

A HeyGen é fácil de usar para gerar diferentes tipos de vídeos de marketing?

A HeyGen possui uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, tornando simples a produção de uma variedade de vídeos profissionais para marketing. Isso inclui vídeos envolventes para redes sociais, campanhas eficazes de marketing de vídeo e depoimentos de clientes convincentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo