Criador de Vídeos de Visão Geral de Sistemas de Escritório: Simplicidade Potencializada por IA

Simplifique o treinamento e a comunicação interna com vídeos explicativos dinâmicos. Aproveite o "Texto-para-vídeo a partir de script" para transformar texto em visuais atraentes sem esforço.

368/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de negócios de 45 segundos para pequenos empresários, mostrando como as ferramentas de vídeo com IA podem revolucionar seu marketing. Este vídeo envolvente deve apresentar um avatar dinâmico de IA, alimentado pelos avatares de IA e geração de narração da HeyGen, explicando conceitos complexos de forma simples. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, energético e altamente persuasivo, inspirando ação imediata.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 30 segundos de comunicação interna direcionado a líderes de equipe, anunciando uma nova atualização de política da empresa. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para um visual limpo e consistente, e garanta acessibilidade com legendas integradas. O estilo visual deve ser direto e limpo, com um tom claro e autoritário e música de fundo mínima.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de 90 segundos para funcionários aprendendo um novo recurso de software, demonstrando cada etapa visualmente. O vídeo deve aproveitar o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e ser otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. O estilo visual e de áudio deve ser paciente e instrucional, com uma narração clara e passo a passo guiando o espectador pelo processo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de Sistemas de Escritório

Crie rapidamente vídeos profissionais e envolventes de visão geral para seus sistemas de escritório, melhorando a comunicação interna e o treinamento com eficiência potencializada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo de vídeo profissional projetado para comunicações empresariais, ou comece do zero para construir sua visão geral personalizada dos sistemas de escritório.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Cole seu script e deixe nossa plataforma gerar seu vídeo com a tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de script, apresentando vozes naturais para explicar sistemas complexos.
3
Step 3
Personalize os Visuais
Refine a aparência do seu vídeo utilizando controles de Branding (logo, cores) para alinhar com a identidade da sua empresa e melhorar a clareza para seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua visão geral adicionando legendas integradas para acessibilidade, depois exporte no formato desejado para distribuição à sua equipe ou partes interessadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Comunicação Interna Envolvente

.

Produza rapidamente clipes curtos e vídeos explicativos envolventes para comunicar efetivamente atualizações e visões gerais dos sistemas de escritório.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos explicativos envolventes para o meu negócio?

A HeyGen capacita empresas a produzir vídeos explicativos profissionais com facilidade, aproveitando avatares de IA e um editor de arrastar e soltar fácil de usar. Você pode rapidamente gerar conteúdo atraente para comunicar efetivamente ideias complexas ao seu público.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de campanhas de marketing e conteúdo de mídia social?

A HeyGen fornece um robusto criador de vídeos com IA, com modelos de vídeo e capacidades de texto-para-fala com IA, tornando simples a criação de clipes curtos de alto impacto para campanhas de marketing e redes sociais. Você pode facilmente personalizar visuais e branding para manter uma presença consistente em todas as plataformas.

A HeyGen pode ser usada para produzir vídeos animados para comunicação interna ou fins de treinamento?

Absolutamente! A HeyGen é uma ferramenta de vídeo com IA ideal para gerar conteúdo de vídeo animado, perfeito para comunicação interna ou vídeos de treinamento abrangentes. Seus recursos potencializados por IA simplificam o processo do script ao vídeo profissional, aprimorando a integração e o aprendizado dos funcionários.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos eficaz para diversas necessidades empresariais?

A HeyGen se destaca como um versátil criador de vídeos empresariais, oferecendo um conjunto robusto de ferramentas de vídeo com IA, incluindo legendas integradas e uma biblioteca de mídia de estoque. Isso permite que os usuários criem facilmente uma ampla gama de vídeos profissionais para diversos propósitos, desde visões gerais de sistemas de escritório até conteúdo de vendas e marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo