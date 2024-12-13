Criador de Vídeos de Política de Escritório: Treinamento Fácil & Vídeos de RH
Simplifique a comunicação de políticas para novos contratados e equipes. Gere vídeos de treinamento profissionais a partir de roteiros usando a poderosa IA de Texto-para-vídeo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos para todos os funcionários, esclarecendo a nova política de trabalho híbrido, apresentado com gráficos animados limpos e uma narração profissional, gerado de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Produza um vídeo de treinamento dinâmico de 30 segundos para funcionários existentes, projetado como um rápido lembrete sobre as melhores práticas de privacidade de dados, empregando um estilo visual vibrante e uma voz autoritária, aproveitando os Modelos & cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido.
Desenhe um vídeo direto de 40 segundos sobre política de escritório para todos os funcionários, anunciando atualizações nos protocolos de segurança, apresentado com uma estética visual corporativa clara e garantindo total acessibilidade com legendas geradas automaticamente através da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore o Treinamento & Retenção de Funcionários.
Melhore a compreensão e retenção de políticas críticas da empresa com treinamento em vídeo de IA envolvente.
Escale o Aprendizado Interno & Integração.
Desenvolva e distribua de forma eficiente uma gama mais ampla de cursos de treinamento relacionados a políticas para todos os funcionários, incluindo novos contratados.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos profissionais?
O poderoso criador de vídeos de IA da HeyGen capacita os usuários a produzir facilmente vídeos explicativos atraentes a partir de texto. Ao aproveitar a tecnologia avançada de Texto-para-vídeo e avatares de IA realistas, você pode transformar roteiros em conteúdo de vídeo de alta qualidade sem precisar de habilidades complexas de produção.
A HeyGen oferece modelos para criar vídeos de política da empresa ou de treinamento?
Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos de vídeo profissionais, incluindo opções especializadas como o Modelo de Vídeo de Políticas da Empresa. Esses modelos agilizam o processo de criação de vídeos de política de escritório envolventes e vídeos de treinamento eficazes para seus novos contratados.
Quais opções de personalização estão disponíveis para os vídeos da minha marca com a HeyGen?
A HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa, permitindo que você incorpore logotipos e cores personalizadas. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia e uma interface intuitiva de arrastar e soltar para personalizar ainda mais o conteúdo do seu vídeo.
A HeyGen pode ajudar com a geração completa de vídeos, incluindo narrações e legendas?
Absolutamente, a HeyGen é projetada para geração completa de vídeos, fornecendo todas as ferramentas necessárias. Você pode facilmente gerar narrações com som natural diretamente do seu roteiro e adicionar automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade e o engajamento do espectador.