Criador de Vídeos de Orientação de Escritório para Simplificar o Treinamento de Funcionários
Revolucione a integração e o treinamento de seus funcionários criando vídeos de comunicação interna envolventes com avatares de IA impressionantes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo vibrante de 45 segundos destacando a cultura e os valores únicos da sua empresa para candidatos em potencial, funcionando como um criador de vídeos de treinamento envolvente para pré-integração. Almeje um estilo visual e de áudio energético e moderno com música de fundo inspiradora. Implemente a geração de narração da HeyGen para entregar uma narrativa convincente.
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos de comunicação interna para equipes existentes, projetado para simplificar o treinamento sobre uma nova atualização de software ou processo, garantindo clareza e acessibilidade. O estilo visual deve ser altamente ilustrativo e conciso, direcionado a funcionários técnicos de todos os departamentos, com legendas/captions da HeyGen exibidas de forma proeminente para uma retenção de informações ideal.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos alertando todos os funcionários sobre uma atualização urgente de política, exigindo um estilo visual e de áudio direto e objetivo. Esta solução rápida de criador de vídeos deve transmitir a mensagem de forma eficiente para um amplo público interno, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um script para criação rápida de conteúdo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração.
Melhore o engajamento e a retenção de conhecimento de novos contratados durante a orientação com vídeos de treinamento impulsionados por IA.
Simplifique o Treinamento Interno.
Produza de forma eficiente uma variedade de conteúdos de treinamento e integração interna para todos os novos membros da equipe.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen utiliza IA para criar vídeos de treinamento?
A HeyGen utiliza recursos avançados de IA e avatares de IA para transformar texto em vídeo a partir de scripts, permitindo a produção rápida de vídeos de treinamento profissionais sem a necessidade de habilidades complexas de edição.
A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos de orientação de escritório envolventes?
Com certeza. A HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo e opções de personalização, incluindo controles de marca, para criar vídeos de orientação de escritório envolventes que comunicam efetivamente a cultura da sua empresa.
Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para acessibilidade de vídeos?
A HeyGen fornece recursos técnicos robustos, como legendas automáticas e geração de narração, para garantir que seus vídeos sejam acessíveis a um público mais amplo. Sua funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar também simplifica a criação de conteúdo para todos os usuários.
Com que rapidez posso gerar vídeos de comunicação interna usando a HeyGen?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você gere rapidamente vídeos de comunicação interna a partir de um script usando suas poderosas capacidades de texto-para-vídeo, simplificando significativamente o compartilhamento de informações e o treinamento.