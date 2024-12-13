Criador de Vídeos de Orientação de Escritório para Simplificar o Treinamento de Funcionários

Revolucione a integração e o treinamento de seus funcionários criando vídeos de comunicação interna envolventes com avatares de IA impressionantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo vibrante de 45 segundos destacando a cultura e os valores únicos da sua empresa para candidatos em potencial, funcionando como um criador de vídeos de treinamento envolvente para pré-integração. Almeje um estilo visual e de áudio energético e moderno com música de fundo inspiradora. Implemente a geração de narração da HeyGen para entregar uma narrativa convincente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos de comunicação interna para equipes existentes, projetado para simplificar o treinamento sobre uma nova atualização de software ou processo, garantindo clareza e acessibilidade. O estilo visual deve ser altamente ilustrativo e conciso, direcionado a funcionários técnicos de todos os departamentos, com legendas/captions da HeyGen exibidas de forma proeminente para uma retenção de informações ideal.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 30 segundos alertando todos os funcionários sobre uma atualização urgente de política, exigindo um estilo visual e de áudio direto e objetivo. Esta solução rápida de criador de vídeos deve transmitir a mensagem de forma eficiente para um amplo público interno, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um script para criação rápida de conteúdo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação de Escritório

Crie vídeos de orientação de escritório envolventes e informativos sem esforço, simplificando o treinamento de novos contratados e promovendo uma cultura empresarial acolhedora.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para iniciar seu conteúdo de orientação. Estruture rapidamente seu vídeo sem começar do zero.
2
Step 2
Cole Seu Script
Transforme facilmente seu conteúdo escrito em vídeo dinâmico. Basta colar sua mensagem de boas-vindas ou script de treinamento e assistir ao nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de script dar vida a ele.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Garanta que seu vídeo de orientação reflita a identidade da sua empresa. Use os controles de marca (logo, cores) para personalizar visuais e integrar seus elementos de marca de forma harmoniosa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de orientação de alta qualidade. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para qualquer plataforma, garantindo uma experiência de integração suave e impactante para novos membros da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura da Empresa

Crie vídeos de boas-vindas envolventes que introduzam efetivamente a cultura da empresa e inspirem novos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criar vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza recursos avançados de IA e avatares de IA para transformar texto em vídeo a partir de scripts, permitindo a produção rápida de vídeos de treinamento profissionais sem a necessidade de habilidades complexas de edição.

A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos de orientação de escritório envolventes?

Com certeza. A HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo e opções de personalização, incluindo controles de marca, para criar vídeos de orientação de escritório envolventes que comunicam efetivamente a cultura da sua empresa.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para acessibilidade de vídeos?

A HeyGen fornece recursos técnicos robustos, como legendas automáticas e geração de narração, para garantir que seus vídeos sejam acessíveis a um público mais amplo. Sua funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar também simplifica a criação de conteúdo para todos os usuários.

Com que rapidez posso gerar vídeos de comunicação interna usando a HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você gere rapidamente vídeos de comunicação interna a partir de um script usando suas poderosas capacidades de texto-para-vídeo, simplificando significativamente o compartilhamento de informações e o treinamento.

