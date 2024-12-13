Criador de Vídeos Insights do Escritório: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Agilize comunicações internas e treinamentos com IA. Transforme texto em vídeos cativantes usando nosso avançado recurso de Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento interno de 90 segundos demonstrando o novo protocolo seguro de compartilhamento de arquivos para todos os novos contratados e funcionários atuais que precisam de uma atualização. O vídeo deve adotar um estilo visual instrutivo e animado, com gravações de tela passo a passo e um avatar amigável de IA guiando o espectador. Isso aproveitará os avatares de IA do HeyGen para agilizar a criação de conteúdo para nosso departamento de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Considere um vídeo explicativo de 2 minutos mostrando a arquitetura técnica por trás do nosso novo serviço de criptografia de dados, projetado para parceiros técnicos e usuários avançados. Deve empregar um estilo visual elegante e moderno, com diagramas claros e legendas precisas para articular conceitos complexos. Este vídeo usará efetivamente a capacidade de Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para um público técnico global.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de 45 segundos 'Insights do Escritório' anunciando um novo recurso em nosso painel de análise interna, direcionado a equipes de produto internas e desenvolvedores. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes rápidos mostrando a interface do recurso, apoiado por uma narração energética. Esta criação de vídeo nativa de prompt utilizará vários Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente uma atualização envolvente para implantação rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Insights do Escritório

Transforme rapidamente suas comunicações internas e vídeos explicativos em conteúdo visual profissional usando IA.

Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu texto diretamente no editor. Nossa plataforma usa a tecnologia de Texto-para-vídeo para converter suas palavras em cenas envolventes.
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando de uma rica biblioteca de Modelos & cenas para enquadrar perfeitamente seu conteúdo e manter seu público engajado.
Step 3
Gere Narração
Dê vida ao seu roteiro com vozes humanas realistas. Utilize nossa geração avançada de Narração para criar áudio profissional para seu vídeo.
Step 4
Personalize & Exporte
Aplique os controles de Branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, e então exporte facilmente seus vídeos explicativos finais para qualquer necessidade de comunicação interna.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore as Comunicações Internas

Transforme insights e anúncios internos monótonos em comunicações de vídeo inspiradoras e envolventes que cativam e informam seu público interno.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos através da IA?

O HeyGen atua como um gerador de vídeos avançado por IA, simplificando o processo de transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente. Ele utiliza de forma eficiente avatares sofisticados de IA e geração de narração para produzir vídeos explicativos profissionais e melhorar as comunicações internas.

Quais controles técnicos o HeyGen oferece para personalização de vídeos?

O HeyGen fornece controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade corporativa. Os usuários também podem aproveitar uma extensa biblioteca de mídia, vários modelos & cenas, e redimensionamento preciso de proporção para distribuição perfeita em todas as plataformas de mídia social.

O HeyGen pode gerar diversos avatares e narrações de IA?

Absolutamente, o HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA e capacidades avançadas de geração de narração para enriquecer seu conteúdo de treinamento interno e marketing. A plataforma também gera automaticamente legendas, garantindo ampla acessibilidade para seu público.

Quais recursos abrangentes o HeyGen oferece para produção de vídeos?

O HeyGen oferece uma solução completa de geração de vídeos, abrangendo desde a criação de vídeos nativos de prompt com avatares de IA até controles completos de branding e exportações finais. Este poderoso conjunto de recursos simplifica significativamente a criação de conteúdo para todas as necessidades profissionais de produção de vídeo.

