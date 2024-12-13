Criador de Vídeos de Oferta: Crie Anúncios de Vídeo Envolventes Facilmente

Crie anúncios de oferta atraentes que convertem. Aproveite os avatares de IA para dar vida às suas promoções em minutos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional limpo e profissional de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e agências digitais, demonstrando a simplicidade de produzir anúncios de vídeo de alta qualidade. A estética deve ser clara e amigável, com uma narração clara e articulada guiando os espectadores pelo processo, acompanhada por música ambiente suave. Enfatize a utilização dos diversos modelos e cenas da HeyGen para gerar conteúdo rapidamente com IA, transformando ideias complexas em anúncios de vídeo impressionantes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de produto energético de 60 segundos direcionado a empresas de e-commerce e anunciantes de produtos, focando em um lançamento específico de produto. O estilo visual deve ser elegante e altamente polido, com imagens de produto impressionantes e transições dinâmicas, acompanhado por uma música contemporânea e impactante. Este vídeo deve ilustrar como a capacidade de texto para vídeo a partir de script da HeyGen permite que você crie facilmente anúncios de vídeo que capturam a atenção e impulsionam as vendas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional inspirador de 30 segundos para aspirantes a empreendedores e iniciantes em marketing, ilustrando como é acessível se tornar um criador de anúncios de vídeo. A abordagem visual deve ser encorajadora e direta, usando uma paleta de cores quentes e uma narração amigável e encorajadora, com música de fundo edificante. Mostre a facilidade de adicionar mídia da extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aprimorar sua narrativa e criar anúncios de vídeo impactantes.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Oferta

Crie facilmente anúncios de vídeo atraentes para promover suas ofertas, produtos e serviços com as poderosas ferramentas de IA da HeyGen, transformando sua estratégia de marketing.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo na diversa biblioteca de modelos de vídeo profissionais da HeyGen, perfeitamente adequados para mostrar suas ofertas e iniciar a criação do seu anúncio.
2
Step 2
Gere Conteúdo do Anúncio
Aproveite as capacidades de IA da HeyGen para criar visuais atraentes adicionando avatares de IA dinâmicos ou integrando sua própria mídia para contar a história da sua oferta.
3
Step 3
Aplique Branding & CTA
Personalize seu anúncio usando os controles de branding da HeyGen para alinhar com as cores e o logotipo da sua marca, depois adicione uma chamada para ação clara para um engajamento ideal.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio
Utilize as opções de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para baixar seu anúncio de oferta de alta qualidade, otimizado para todos os anúncios de vídeo e plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em anúncios de vídeo persuasivos, construindo confiança e demonstrando valor real para seu público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda Criadores de Conteúdo a produzir anúncios de vídeo eficazes?

A HeyGen é um poderoso Criador de Anúncios de Vídeo com IA que capacita Criadores de Conteúdo e Profissionais de Marketing a produzir anúncios de vídeo envolventes rapidamente. Nossa plataforma utiliza avatares de IA avançados e um editor intuitivo de arrastar e soltar para simplificar o processo criativo, tornando simples a criação de anúncios de vídeo para qualquer campanha.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de anúncios de vídeo eficiente para redes sociais?

A HeyGen oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo modelos de vídeo personalizáveis, um editor simples de arrastar e soltar e a capacidade de gerar conteúdo com IA para roteiros e narrações. Isso permite que os usuários criem anúncios de vídeo otimizados para redes sociais e várias outras plataformas sem esforço.

A HeyGen pode suportar formatos diversos de anúncios de vídeo como Anúncios de Vídeo UGC ou Vídeos de Produto?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para ajudar você a criar anúncios de vídeo para diversas necessidades, desde demonstrações dinâmicas de Vídeos de Produto até Anúncios de Vídeo UGC autênticos. Com avatares de IA e opções de edição flexíveis, você pode personalizar seu conteúdo para ressoar com seu público e incluir elementos fortes de chamada para ação.

Como as capacidades de IA da HeyGen melhoram minha experiência como criador de vídeos de oferta?

A HeyGen utiliza IA de ponta para transformar roteiros em anúncios de vídeo profissionais com avatares de IA realistas e narrações automatizadas, tornando-se um poderoso Criador de Anúncios de Vídeo com IA. Isso permite que você produza rapidamente vídeos de alta qualidade para qualquer campanha de criador de vídeos de oferta, otimizando seu fluxo de trabalho de edição de vídeo.

