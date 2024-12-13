A HeyGen simplifica a criação de vídeos de Treinamento de Segurança no Local de Trabalho através de sua plataforma intuitiva, oferecendo modelos de vídeo com IA e Avatares de IA personalizáveis. Isso permite a produção rápida de conteúdo de segurança profissional que pode ser facilmente integrado em plataformas LMS existentes.