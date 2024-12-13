Criador de Vídeos com Perspectiva Ocupacional para Conteúdo Simplificado

Crie vídeos explicativos e de treinamento profissionais sem experiência em edição, aproveitando avatares de IA poderosos para conteúdo dinâmico.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de 60 segundos para novos funcionários, focando nos procedimentos básicos de integração da empresa. Empregue uma estética visual amigável e de apoio com visuais claros e passo a passo, e garanta que todas as informações principais sejam reforçadas com legendas automáticas. O áudio deve ser uma narração calorosa e encorajadora, guiando o público pelos passos iniciais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de segurança de 30 segundos para a força de trabalho em geral, destacando a importância do uso adequado de EPI em um ambiente perigoso. O estilo visual deve ser direto e impactante, usando cores fortes e demonstrações claras, enquanto um avatar de IA entrega a mensagem crítica com um tom sério e autoritário. Use os avatares de IA do HeyGen para garantir uma entrega consistente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de branding de 45 segundos para redes sociais de uma comunidade online, anunciando um próximo evento virtual. O estilo visual deve ser energético e vibrante, incorporando transições dinâmicas e música de fundo animada, com um avatar de IA carismático do HeyGen entregando um convite conversacional e entusiástico. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de roteiro para rapidamente elaborar o anúncio envolvente.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos com Perspectiva Ocupacional

Crie vídeos explicativos, de treinamento ou de segurança profissionais com IA, mesmo sem experiência prévia em edição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro diretamente na plataforma. Nossa funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro preparará seu conteúdo para conversão em um vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatar
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos profissionais, adicione mídia e enriqueça sua mensagem com um avatar de IA realista que se encaixe no seu contexto ocupacional.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Gere narrações com som natural usando o gerador de voz por IA, ou grave sua própria, e garanta acessibilidade habilitando legendas automáticas para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Revise seu conteúdo, aplique seus controles de marca (logotipo, cores) para consistência, e exporte seu vídeo de alta qualidade pronto para distribuição em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve o Desenvolvimento Profissional

Aumente o engajamento e a retenção de conhecimento em programas de desenvolvimento profissional e integração usando vídeos de treinamento dinâmicos alimentados por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus vídeos explicativos ou conteúdo de treinamento de forma criativa?

O HeyGen permite transformar roteiros em vídeos explicativos envolventes e conteúdo de treinamento usando avatares de IA realistas e capacidades de geração de voz por IA. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos e personalizar cenas para transmitir sua mensagem de forma eficaz.

O que torna o HeyGen um Criador de Vídeos por IA para usuários sem necessidade de experiência em edição de vídeo?

O HeyGen é um Criador de Vídeos por IA intuitivo, projetado com um editor de arrastar e soltar que não requer experiência em edição de vídeo. Sua interface amigável permite gerar vídeos profissionais rapidamente, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

O HeyGen pode incorporar avatares de IA e narrações para vídeos de segurança dinâmicos?

Absolutamente, o HeyGen permite criar vídeos de segurança impactantes utilizando avatares de IA realistas e um gerador de voz por IA robusto para narrações envolventes. Você também pode adicionar legendas automáticas para garantir comunicação clara e acessibilidade para todos os espectadores.

Como o HeyGen apoia a marca e as necessidades multilíngues para vídeos de treinamento profissional?

O HeyGen capacita empresas a manter uma marca forte em seus vídeos de treinamento através de modelos personalizáveis e integração de logotipo. Além disso, seu suporte avançado a múltiplos idiomas garante que seu conteúdo de treinamento seja acessível e eficaz para um público global diversificado.

