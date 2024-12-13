Criador de Vídeos para Sistemas de Aprendizagem Ocupacional para E-learning

Eleve o treinamento corporativo e aumente a retenção de conhecimento dos funcionários criando conteúdo instrucional dinâmico com avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos para treinadores corporativos e PMEs, projetado para melhorar a retenção de conhecimento dos funcionários sobre um tópico técnico complexo. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e conciso com narração energética, usando texto na tela para destacar pontos-chave. Demonstre a utilidade do recurso de Legendas do HeyGen para maximizar a acessibilidade e compreensão em módulos de treinamento em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para designers instrucionais e criadores de conteúdo de e-learning, detalhando a integração de um novo módulo em sistemas de gerenciamento de aprendizagem existentes. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e limpo, com um design modular e uma narração neutra e autoritária. Destaque a flexibilidade da geração de Narração do HeyGen para produzir áudio consistente para diversos conteúdos de e-learning.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 2 minutos voltado para líderes empresariais e chefes de departamentos de treinamento, demonstrando como um criador de vídeos de IA pode revolucionar o treinamento corporativo. A apresentação visual deve ser polida e envolvente, utilizando mídia de alta qualidade e mantendo uma presença de marca consistente. Mostre como o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen permite o desenvolvimento rápido de vídeos profissionais e de marca para Geração de Vídeo de Ponta a Ponta.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos para Sistemas de Aprendizagem Ocupacional

Produza rapidamente treinamentos em vídeo envolventes e profissionais para seus sistemas de aprendizagem ocupacional com eficiência e controle criativo impulsionados por IA.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Aprendizagem
Comece inserindo seu roteiro de treinamento ou colando texto existente. O criador de vídeos de IA transformará instantaneamente seu conteúdo instrucional em um vídeo estruturado usando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatares de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar sua lição, dando vida ao seu conteúdo com um estilo visual limpo.
3
Step 3
Aplique Branding Profissional
Integre o logotipo, cores e fontes da sua organização usando controles de Branding para criar vídeos de treinamento que reflitam uma identidade visual consistente e profissional, aumentando a credibilidade.
4
Step 4
Exporte e Integre Facilmente
Finalize seu vídeo e Exporte-o em vários formatos de proporção, tornando-o pronto para integração perfeita em seus sistemas de gerenciamento de aprendizagem ou outros canais de distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistificar Assuntos Complexos

Simplifique conceitos intrincados e melhore o treinamento ocupacional especializado transformando tópicos complexos em lições em vídeo claras e envolventes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para e-learning?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de IA intuitivo, permitindo que os usuários gerem de forma eficiente conteúdo de e-learning envolvente. Você pode transformar texto em vídeo usando avatares de IA realistas e narrações geradas por IA, simplificando significativamente a produção de seus treinamentos em vídeo.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para o desenvolvimento rápido de treinamentos em vídeo?

O HeyGen capacita os usuários com robustas capacidades de texto-para-vídeo, convertendo roteiros em módulos de treinamento em vídeo profissionais sem esforço. Sua plataforma inclui modelos e cenas pré-desenhados, geração automática de narração e controles abrangentes de branding para garantir consistência em todo o seu conteúdo instrucional.

O HeyGen pode integrar branding personalizado em sistemas de aprendizagem ocupacional?

Absolutamente. O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo, cores e fontes da sua empresa diretamente no conteúdo de vídeo dos seus sistemas de aprendizagem ocupacional. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todos os seus módulos de treinamento liderados por avatares de IA.

Como posso exportar e compartilhar meu conteúdo de treinamento em vídeo criado com o HeyGen?

O HeyGen permite que você exporte facilmente seu conteúdo de treinamento em vídeo em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. A plataforma também gera automaticamente legendas, aumentando a acessibilidade para um público mais amplo e tornando seu conteúdo mais inclusivo.

