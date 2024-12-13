Absolutamente, a HeyGen oferece "controles de marca" abrangentes para personalizar o estilo visual do seu "conteúdo de vídeo de nutrição", permitindo que você carregue logotipos e selecione cores específicas. Com uma variedade de "modelos de vídeo de nutrição", você pode facilmente manter uma aparência consistente em todo o seu "conteúdo de educação nutricional".