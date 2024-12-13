Absolutamente, o HeyGen é ideal para gerar vídeos de coaching personalizados e criador de vídeos por IA para tutoriais de nutrição, incluindo aqueles que explicam planos de refeições. Com uma variedade de modelos e cenas, você pode facilmente adaptar o conteúdo às necessidades individuais dos clientes ou a tópicos nutricionais específicos. Isso torna a entrega de orientações personalizadas escalável e impactante.