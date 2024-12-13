Para treinadores de saúde e educadores, um vídeo educacional de 60 segundos explicando 'Os Fundamentos dos Macronutrientes' aumentaria significativamente a compreensão dos clientes. Deve ser direcionado a clientes potenciais, empregando um estilo visual limpo e profissional com animações no estilo infográfico e um avatar de IA amigável entregando uma narração calma e autoritária, garantindo que o conteúdo seja facilmente digerível. Este tipo de Vídeos de Educação Nutricional com IA se beneficia muito dos poderosos avatares de IA da HeyGen para entregar conteúdo envolvente.

