Crie um vídeo introdutório envolvente de 30 segundos para novos leads, direcionado a profissionais de marketing B2B, apresentando um avatar de IA amigável entregando uma mensagem personalizada. O estilo visual deve ser elegante e moderno, complementado por uma narração profissional e envolvente gerada diretamente do seu roteiro. Este vídeo serve como o primeiro passo em uma estratégia robusta de nutrição de leads, fazendo com que os potenciais clientes se sintam valorizados desde o início.

