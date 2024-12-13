Crie um vídeo envolvente de 45 segundos "um dia na vida" destacando a rotina de uma enfermeira dedicada, projetado para estudantes de enfermagem em potencial, a fim de inspirar sua escolha de carreira. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, mostrando interações genuínas e os diversos aspectos da enfermagem, complementado por uma narração encorajadora e clara produzida usando a geração de voz do HeyGen para articular a paixão e o impacto da enfermeira. Este vídeo visa iluminar a jornada gratificante de ser enfermeira, usando "vídeos de enfermagem" para contar uma história convincente.

Gerar Vídeo