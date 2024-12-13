Gerador de Vídeos para ONGs: Aumente a Conscientização e Arrecadação

Gere vídeos ilimitados e de alta qualidade para campanhas de conscientização e arrecadação, aproveitando poderosas capacidades de Texto para vídeo a partir de roteiro sem precisar de habilidades técnicas.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para uma campanha de conscientização direcionada ao público em geral e potenciais doadores, usando um estilo visual inspirador e esperançoso com música de fundo motivadora. Este vídeo deve contar uma história poderosa de impacto, incentivando os espectadores a aprender mais sobre nossa causa. Utilize a geração de narração do HeyGen para transmitir uma mensagem clara e emocionalmente ressonante, garantindo que a narrativa cative e informe.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de arrecadação de fundos de 60 segundos projetado para engajar patrocinadores corporativos e grandes doadores, adotando uma estética visual sincera, profissional e em estilo documental que mostre os resultados tangíveis do nosso trabalho. O áudio deve ser emotivo e autêntico, apresentando depoimentos ou apelos diretos. Empregue os avatares de IA do HeyGen para entregar um apelo personalizado e impactante de um representante virtual, aumentando a conexão com o espectador e o engajamento para esforços críticos de arrecadação de fundos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para organizações sem fins lucrativos voltado para novos apoiadores e voluntários, explicando claramente nossa missão e um projeto específico com um estilo visual envolvente, baseado em infográficos, e narração animada e informativa. Este vídeo deve tornar informações complexas acessíveis e inspiradoras para criar vídeos impactantes. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar eficientemente nossas mensagens-chave em conteúdo visual dinâmico, tornando nossa missão fácil de entender e compartilhar.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo visualmente marcante de 15 segundos otimizado para compartilhamento em redes sociais, direcionado a um público mais jovem para impulsionar ações rápidas ou conscientização. O estilo visual deve ser dinâmico, com gráficos modernos e visuais cinematográficos, acompanhado por áudio cativante e em tendência. Use os templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente esta peça vibrante, garantindo máximo impacto e alcance em várias plataformas para amplificar nossa mensagem.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos para ONGs

Crie vídeos de arrecadação e conscientização envolventes com IA, transformando sua mensagem em conteúdo de alta qualidade sem habilidades técnicas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando ou digitando seu roteiro detalhado no editor de texto. Nossa funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro converte instantaneamente suas palavras escritas em cenas visuais dinâmicas, formando o núcleo do seu vídeo impactante.
2
Step 2
Selecione Visuais e Branding
Escolha entre uma rica coleção de Templates e cenas profissionais para alinhar visualmente com a mensagem da sua campanha. Personalize elementos como cores e fontes, e adicione facilmente o logotipo da sua organização para um branding consistente.
3
Step 3
Adicione Mídia e Narração
Enriqueça a narrativa do seu vídeo escolhendo da nossa extensa biblioteca de Mídia/suporte de estoque ou carregando suas próprias imagens e clipes de vídeo. Engaje ainda mais seu público com narrações profissionais e legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize sua criação utilizando redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que seu vídeo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas. Compartilhe seu vídeo polido e de alta qualidade em todos os seus canais para aumentar o engajamento e o apoio à sua missão.

Casos de Uso

Compartilhe Histórias Impactantes de Beneficiários

Crie histórias em vídeo envolventes apresentando beneficiários para demonstrar o impacto da sua ONG, construir confiança e inspirar mais apoio e doações.

Perguntas Frequentes

Como as ONGs podem aproveitar o HeyGen para contar histórias em vídeo de forma envolvente?

O HeyGen capacita as ONGs a criar narrativas em vídeo impactantes por meio de vídeos gerados por IA, oferecendo avatares de IA, gráficos personalizados e animações dinâmicas. Isso possibilita a criação de visuais cinematográficos que ressoam profundamente com o público em campanhas de conscientização e aumentam o engajamento.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos por IA ideal para ONGs?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos, tornando-o um gerador de vídeos por IA ideal para ONGs, mesmo sem habilidades técnicas. Nosso gerador de texto para vídeo e capacidades de edição de arrastar e soltar permitem a produção econômica de vídeos de alta qualidade para campanhas de arrecadação e conscientização.

O HeyGen pode ajudar as ONGs a aumentar o engajamento nas redes sociais?

Com certeza, o HeyGen ajuda as ONGs a aumentar o engajamento facilitando a criação de campanhas de conscientização dinâmicas e vídeos de arrecadação de fundos. Você pode facilmente adicionar legendas e exportar em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em todas as plataformas de redes sociais.

Que tipos de vídeos um criador de vídeos para ONGs pode criar com o HeyGen?

Como um criador de vídeos abrangente para ONGs, o HeyGen permite que você produza conteúdo diversificado rapidamente, desde vídeos de arrecadação de fundos envolventes até campanhas de conscientização impactantes. Utilize nossos extensos templates de vídeo, ferramentas de edição por IA e rica biblioteca de mídia para personalizar o conteúdo de vídeo de forma eficaz.

