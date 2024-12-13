Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a funcionários de ONGs não técnicos e gerentes de marketing, demonstrando a facilidade de usar o HeyGen como um "gerador de vídeos com IA" e "criador de vídeos para ONGs". O estilo visual deve ser limpo e explicativo, utilizando texto na tela para destacar os passos principais, com uma estética profissional. O áudio deve apresentar uma narração clara e calma explicando como converter um roteiro usando "Texto para vídeo a partir de roteiro" e aproveitando "avatares de IA" para criar conteúdo impactante sem edição complexa, tudo isso com música de fundo sutil e inspiradora.

Gerar Vídeo