Crie rapidamente conteúdo de vídeo personalizado para suas campanhas de marketing de ONGs usando poderosas ferramentas de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a funcionários de ONGs não técnicos e gerentes de marketing, demonstrando a facilidade de usar o HeyGen como um "gerador de vídeos com IA" e "criador de vídeos para ONGs". O estilo visual deve ser limpo e explicativo, utilizando texto na tela para destacar os passos principais, com uma estética profissional. O áudio deve apresentar uma narração clara e calma explicando como converter um roteiro usando "Texto para vídeo a partir de roteiro" e aproveitando "avatares de IA" para criar conteúdo impactante sem edição complexa, tudo isso com música de fundo sutil e inspiradora.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para arrecadadores de fundos de ONGs e gerentes de mídias sociais, ilustrando como lançar rapidamente "campanhas de arrecadação de fundos" nas "redes sociais" com o HeyGen. O estilo visual deve ser envolvente e acelerado, apresentando cortes rápidos de visuais atraentes relacionados à causa, evocando urgência e esperança. O áudio incluirá uma narração urgente, mas inspiradora, complementada por música motivacional e edificante. Enfatize a rapidez da criação usando "Modelos e cenas" e o impacto da "Geração de narração" personalizada para conectar-se com potenciais doadores para "apelos de doação" imediatos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 1 minuto e 30 segundos para diretores de comunicação de ONGs e equipes de branding, mostrando a capacidade do HeyGen de garantir "controles de branding" consistentes em diversas "campanhas de marketing de ONGs". O estilo visual deve ser polido e profissional, apresentando exemplos de branding consistente aplicado a vários tipos de vídeo, possivelmente usando os mesmos "avatares de IA" com diferentes roteiros para ilustrar a versatilidade. O áudio terá uma narração confiante e informativa discutindo a coesão da marca, apoiada por música de fundo sofisticada e discreta, destacando como o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" ajuda a manter a identidade visual enquanto você "Cria conteúdo de vídeo personalizado".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 2 minutos para novos usuários do HeyGen, educadores de ONGs e coordenadores de voluntários, oferecendo um tutorial conciso sobre como aproveitar "soluções de IA generativa" para criar "vídeos de ONGs" envolventes. O estilo visual deve ser claro, passo a passo, apresentando sobreposições de interface do usuário demonstrando a funcionalidade da plataforma de maneira acessível. O áudio contará com uma narração "Texto para fala" amigável e instrutiva guiando os usuários pelo processo, com música de fundo sutil e útil. O tutorial deve focar especificamente na geração eficiente de conteúdo educacional e como "Legendas/captions" podem melhorar a acessibilidade para diversos públicos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Promoções para ONGs

Crie rapidamente vídeos promocionais impactantes para sua ONG, envolvendo doadores e voluntários com conteúdo de qualidade profissional.

1
Step 1
Crie Sua Promoção a partir de um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados. Selecione um que se alinhe com a mensagem da sua ONG para começar a criar conteúdo envolvente.
2
Step 2
Adicione Seus Elementos de Branding
Personalize seu vídeo integrando a identidade visual única da sua organização. Aplique facilmente seu logotipo e cores da marca usando Controles de branding (logotipo, cores) para manter uma aparência consistente.
3
Step 3
Gere Narrações Dinâmicas
Eleve sua narrativa com áudio falado de alta qualidade. Transforme seu roteiro em fala com som natural usando tecnologia avançada de Geração de narração para articular claramente sua missão.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo promocional e prepare-o para distribuição. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para várias plataformas, garantindo o máximo alcance nas redes sociais.

Casos de Uso

Compartilhe Histórias Envolventes de Beneficiários

Destaque o impacto real do seu trabalho ao mostrar histórias de beneficiários com vídeos personalizados gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para campanhas de marketing de ONGs?

O HeyGen atua como um poderoso "gerador de promoções para ONGs", permitindo que as organizações produzam rapidamente vídeos de alta qualidade para suas "campanhas de marketing de ONGs". Nossa plataforma utiliza tecnologia de "gerador de vídeos com IA" e fornece "modelos de vídeo" para ajudar você a "criar conteúdo de vídeo personalizado" de forma eficiente a partir de um simples roteiro.

O HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações para nossos vídeos de ONGs?

Sim, o HeyGen oferece capacidades avançadas para criar "vídeos de ONGs" envolventes usando tecnologia de "avatar de IA" e geração de "narração" com som natural. Você pode transformar texto em fala com nosso poderoso recurso de "Texto para fala", dando vida à sua mensagem com diversos apresentadores de IA. Isso torna o HeyGen um eficaz "criador de vídeos para ONGs".

Quais controles de branding estão disponíveis no HeyGen para garantir a identidade visual da nossa ONG?

O HeyGen fornece robustos "controles de branding" que permitem às ONGs manter sua identidade visual única em todos os seus vídeos. Você pode facilmente integrar seu logotipo, cores específicas e fontes para garantir a consistência com as diretrizes de marca da sua organização. Isso faz do HeyGen um abrangente "editor de vídeo" para suas necessidades de comunicação.

Como o HeyGen pode ajudar ONGs a criar conteúdo envolvente para redes sociais e garantir acessibilidade?

O HeyGen é ideal para criar conteúdo "social media" atraente, ajudando ONGs a alcançar públicos mais amplos para "campanhas de arrecadação de fundos" e "apelos de doação". Nossa plataforma inclui legendas automáticas, melhorando a acessibilidade e o engajamento de todos os espectadores. Você também pode aproveitar "Texto para vídeo a partir de roteiro" para gerar rapidamente conteúdo adaptado para várias plataformas.

