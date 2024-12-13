Potencialize Sua Causa com um Criador de Vídeos de Divulgação para ONGs

Crie vídeos envolventes e de alta qualidade para ONGs a partir de roteiros usando texto para vídeo com IA para impulsionar sua arrecadação de fundos e compartilhar histórias impactantes com facilidade.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a potenciais doadores e ao público em geral, destacando o impacto direto do mais recente projeto comunitário da sua organização sem fins lucrativos. O estilo visual deve ser inspirador e semelhante a um documentário, apresentando pessoas reais beneficiadas pelo seu trabalho, complementado por uma música de fundo inspiradora. Utilize o recurso "Geração de narração" do HeyGen para fornecer uma narração clara e empática que realmente traga essas histórias impactantes à vida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um apelo vibrante de arrecadação de fundos de 30 segundos especificamente para seus seguidores nas redes sociais, visando o máximo compartilhamento. A estética visual deve ser dinâmica e energética, usando cores brilhantes e chamativas e cortes rápidos, acompanhados por uma trilha sonora animada e cativante. Garanta que todas as mensagens-chave sejam reforçadas na tela utilizando o recurso "Legendas/legendas" do HeyGen, tornando o chamado à ação claro mesmo quando visualizado sem som.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial informativo de 1 minuto demonstrando como outras organizações sem fins lucrativos podem facilmente criar conteúdo de divulgação de alta qualidade usando ferramentas de vídeo com IA. Direcione este vídeo a líderes de organizações sem fins lucrativos e equipes de marketing, adotando um estilo visual limpo e profissional que mistura demonstrações de captura de tela com imagens organizacionais polidas, apoiado por uma voz neutra, mas envolvente. Aproveite a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar seu roteiro instrucional em um vídeo conciso e profissional de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de relatório de impacto emocionante de 90 segundos, destinado a fundações doadoras e grandes doadores, destacando histórias de sucesso e transformações proporcionadas pelo seu trabalho. A narrativa visual deve ser empática e autêntica, usando segmentos de entrevistas e imagens do mundo real, sublinhados por uma música de fundo suave e reflexiva. Acelere o visual e a sensação profissional desses vídeos de alta qualidade para organizações sem fins lucrativos utilizando "Modelos e cenas" do HeyGen para estruturar suas histórias impactantes de forma eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Divulgação para ONGs

Crie vídeos de divulgação impactantes para sua ONG com facilidade. Aproveite as ferramentas de vídeo com IA para contar sua história, engajar doadores e amplificar sua missão.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para organizações sem fins lucrativos, ou rapidamente gere um vídeo colando seu roteiro para criação de texto para vídeo.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais e Marca
Personalize seu vídeo com os controles de marca da sua organização, incluindo logotipos e cores. Enriqueça sua mensagem incorporando elementos da biblioteca de mídia abrangente.
3
Step 3
Adicione Narrações e Avatares Envolventes
Gere narração profissional a partir do seu texto, ou selecione um avatar de IA para apresentar sua mensagem, garantindo uma entrega clara e envolvente para suas histórias impactantes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Impacto
Finalize seu vídeo de ONG e exporte-o em vários formatos de proporção adequados para compartilhamento nas redes sociais. Produza vídeos de alta qualidade prontos para alcançar seu público e impulsionar esforços de arrecadação de fundos.

Casos de Uso

Destaque Histórias Impactantes de Beneficiários

Compartilhe efetivamente histórias de sucesso reais de seus beneficiários para demonstrar impacto e construir confiança com sua comunidade.

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de vídeo com IA podem ajudar minha ONG a criar vídeos de divulgação envolventes?

As ferramentas de vídeo com IA do HeyGen capacitam ONGs a transformar roteiros em vídeos envolventes rapidamente. Utilize recursos como texto para vídeo e ferramentas de edição com IA para simplificar sua produção, criando vídeos de alta qualidade para histórias impactantes e esforços de arrecadação de fundos.

O HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo para organizações sem fins lucrativos?

Sim, o HeyGen oferece edição intuitiva de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos de vídeo, facilitando para qualquer organização sem fins lucrativos criar conteúdo profissional. Você pode adicionar rapidamente narração, legendas e aproveitar nossa biblioteca de mídia sem precisar de experiência extensa em edição de vídeo.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para personalizar vídeos de ONGs?

O HeyGen fornece recursos robustos como avatares de IA e geração avançada de narração, permitindo que você crie mensagens personalizadas. Você também pode aplicar controles de marca, como logotipos e cores específicas, para garantir que seus vídeos de ONGs mantenham uma aparência consistente e profissional para compartilhamento nas redes sociais.

O HeyGen pode ajudar ONGs a contar histórias impactantes de forma eficiente?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para ajudar ONGs a criar narrativas poderosas com rapidez e facilidade. Aproveite nossas capacidades de texto para fala e diversos modelos para produzir rapidamente vídeos envolventes que ressoem com seu público e apoiem suas iniciativas de arrecadação de fundos.

