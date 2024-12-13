Gerador de Vídeos de Impacto para ONGs com Histórias Poderosas

Envolva doadores e aumente a conscientização com facilidade. Utilize modelos profissionais para criar vídeos impactantes rapidamente.

531/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para redes sociais para uma campanha de conscientização de uma organização sem fins lucrativos, direcionado a jovens adultos e à Geração Z. Esta peça curta e dinâmica deve empregar visuais brilhantes e energéticos com um estilo de edição acelerado e apresentar uma trilha sonora moderna e cativante. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar informações-chave de forma envolvente e garanta acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de impacto dinâmico de 45 segundos destinado a gerentes de RSC corporativa e potenciais provedores de subsídios, servindo como um vídeo explicativo para a missão da sua organização. O estilo visual deve ser profissional e limpo, incorporando elementos de infográficos e imagens de alta qualidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, apoiado por uma narração autoritária, mas inspiradora. Comece com um layout pré-desenhado dos modelos e cenas do HeyGen para agilizar a produção.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de 20 segundos focado no engajamento de doadores, especificamente para agradecer e atualizar os apoiadores existentes. Esta peça autêntica deve mostrar visualmente resultados específicos e tangíveis de suas contribuições por meio de filmagens ou fotos do mundo real, acompanhadas por uma música edificante e esperançosa. Otimize seu alcance em várias plataformas usando a funcionalidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen e gere rapidamente a mensagem principal com texto para vídeo a partir do roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Impacto para ONGs

Crie vídeos de impacto envolventes para sua ONG com facilidade. Nossa plataforma com tecnologia de IA ajuda você a contar histórias poderosas, envolver doadores e amplificar a conscientização para sua causa.

1
Step 1
Crie Sua História de Impacto
Comece selecionando um modelo profissional adaptado para vídeos de impacto ou insira diretamente seu roteiro para estabelecer a base de sua mensagem poderosa.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Dê vida à sua história adicionando avatares de IA realistas, carregando sua própria mídia e personalizando visuais para alinhar perfeitamente com a marca da sua ONG.
3
Step 3
Melhore a Acessibilidade
Garanta que sua mensagem alcance todos adicionando facilmente legendas abrangentes ao seu vídeo, tornando-o acessível e envolvente para um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Promova
Finalize seu vídeo e exporte-o facilmente em várias proporções de aspecto, pronto para ser compartilhado nas redes sociais e outras plataformas para promover sua causa vital de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Inspirador para Arrecadação de Fundos

.

Desenvolva vídeos motivacionais que comuniquem sua missão, inspirem ação e impulsionem vídeos de arrecadação de fundos bem-sucedidos e o engajamento de doadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar minha ONG a criar vídeos de impacto envolventes para contar histórias?

O HeyGen capacita ONGs a criar vídeos de impacto envolventes usando modelos profissionais e avatares de IA, transformando texto em narrativas visualmente ricas. Isso permite uma narrativa eficaz para destacar sua missão e conectar-se com seu público, impulsionando suas campanhas de conscientização sem fins lucrativos.

O que torna o HeyGen uma solução eficaz para a produção de vídeos para ONGs?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de alta qualidade para ONGs, permitindo que as organizações gerem conteúdo diversificado de forma eficiente. Suas capacidades de texto para vídeo e modelos profissionais prontos para uso reduzem o tempo e os recursos de produção, tornando a promoção de vídeos acessível e econômica.

O HeyGen pode gerar vídeos adequados para campanhas de mídia social de ONGs?

Absolutamente. O HeyGen permite que você produza vídeos dinâmicos para redes sociais e vídeos explicativos com avatares de IA realistas e branding personalizado. Você pode facilmente redimensionar e exportar vídeos em várias proporções de aspecto para campanhas de conscientização sem fins lucrativos eficazes em várias plataformas.

Como o HeyGen garante acessibilidade e engajamento em vídeos para ONGs?

O HeyGen adiciona automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade para um público mais amplo, aumentando o engajamento. Você também pode incorporar facilmente chamadas claras para ação dentro de seus vídeos de arrecadação de fundos para incentivar o engajamento dos doadores e o apoio à sua causa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo