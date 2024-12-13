O HeyGen é uma plataforma ideal com IA para desenvolver vídeos cativantes para redes sociais e campanhas de conscientização. Recursos como Criação de Texto para Vídeo, vários formatos de proporção e a capacidade de adicionar legendas garantem que suas mensagens ressoem em todas as plataformas, aumentando o alcance e o engajamento para sua criação de vídeos sem fins lucrativos.