Gerador de Vídeos de Arrecadação de Fundos para ONGs: Crie Histórias Impactantes

Impulsione o Engajamento de Doadores com narrativas envolventes; aproveite o "texto-para-vídeo" para campanhas profissionais e emocionais.

Crie um vídeo de arrecadação de fundos de 60 segundos projetado para conectar emocionalmente com doadores potenciais e existentes, mostrando o impacto comovente do nosso trabalho através de uma narrativa poderosa. O estilo visual deve ser inspirador e cinematográfico, destacando histórias reais de beneficiários, enquanto o áudio apresenta música edificante e depoimentos genuínos. Utilize o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente nossa narrativa em uma peça polida e profissional, enfatizando os vídeos emocionais que impulsionam o apoio genuíno à nossa causa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de campanha de conscientização urgente de 30 segundos voltado para um amplo público de mídia social, especialmente para o público mais jovem, para transmitir rapidamente uma mensagem crítica e gerar engajamento imediato. Empregue um estilo visual dinâmico e impactante com gráficos brilhantes e limpos e um design de som animado e chamativo, adequado para marketing em mídias sociais. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um conteúdo atraente para arrecadação de fundos, garantindo um forte apelo à ação que ressoe instantaneamente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 45 segundos para membros da comunidade e voluntários, celebrando seu envolvimento e demonstrando a diferença tangível feita por nossas organizações sem fins lucrativos, promovendo assim um maior Engajamento de Doadores. A estética visual deve ser autêntica e em estilo documental, apresentando imagens espontâneas de voluntários em ação e beneficiários prosperando, acompanhadas por uma trilha sonora calorosa e convidativa. Utilize o recurso de geração de narração da HeyGen para adicionar uma narração profissional e sincera, aprimorando o processo de criação de vídeo com áudio de qualidade de estúdio.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo direto e impactante de 15 segundos para promover um novo programa específico para um público online segmentado, focando em seus benefícios imediatos e um claro apelo à ação. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, conciso e altamente impactante, otimizado para várias plataformas de publicidade. Incorpore um avatar de IA da HeyGen para servir como um porta-voz consistente e profissional, simplificando a produção de vídeo profissional e garantindo uma mensagem de marca consistente para este vídeo de caridade.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Arrecadação de Fundos para ONGs

Capacite sua missão criando vídeos de arrecadação de fundos envolventes com um gerador de IA intuitivo, projetado para impacto e engajamento de doadores.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Escreva Seu Roteiro
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados ou cole seu roteiro de arrecadação de fundos para começar, aproveitando nosso recurso de texto-para-vídeo para gerar rapidamente visuais iniciais.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Visuais
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem, dando vida à história da sua ONG sem precisar de atores.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Reforce a identidade da sua organização com controles de personalização de marca e gere automaticamente legendas precisas para garantir que sua mensagem seja acessível a todos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de arrecadação de fundos para distribuição utilizando redimensionamento de proporção e exportações, otimizando-o para compartilhamento perfeito em todos os seus canais de marketing em mídias sociais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Impacto Envolventes

Utilize vídeo de IA para criar histórias emocionais e autênticas que mostrem o impacto nos beneficiários e o sucesso dos doadores, inspirando contribuições adicionais.

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos de IA ideal para arrecadação de fundos de ONGs?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen capacita organizações sem fins lucrativos a produzir vídeos emocionais para campanhas de arrecadação de fundos. Utilize avatares de IA e texto-para-vídeo para criar conteúdos envolventes, aprimorando a narrativa e o engajamento dos doadores.

Quais recursos tornam a HeyGen uma solução econômica para criação de vídeos de ONGs?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva com modelos e uma rica biblioteca de mídia, permitindo a produção econômica de vídeos de arrecadação de fundos. Sua geração integrada de narração e legendas automáticas simplifica significativamente o processo de criação de vídeos.

Como a HeyGen apoia a consistência da marca e maior alcance para campanhas de ONGs?

A HeyGen permite que as ONGs mantenham uma forte consistência de marca através de controles de personalização como logotipos e cores. Você pode facilmente otimizar vídeos para várias plataformas de marketing em mídias sociais com redimensionamento de proporção e exportações, expandindo suas campanhas de conscientização.

A HeyGen pode usar avatares de IA para personalizar mensagens de arrecadação de fundos para doadores?

Sim, os avatares de IA avançados da HeyGen podem entregar mensagens de arrecadação de fundos personalizadas, adicionando um toque único e envolvente aos seus esforços de engajamento de doadores. Combinado com texto-para-vídeo, isso aprimora a narrativa e torna a produção de vídeo profissional acessível.

