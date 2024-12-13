Seu Gerador de Vídeos de Conscientização para Causas Urgentes

Transforme seu roteiro em vídeos de conscientização poderosos em minutos, aproveitando as capacidades de Texto-para-vídeo de forma integrada.

522/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional de 60 segundos para arrecadação de fundos, demonstrando o impacto tangível das doações passadas para apoiadores existentes e parceiros corporativos. O estilo visual e de áudio deve ser orientado por dados e autoritário, apresentando infográficos nítidos, imagens reais de projetos e uma narração clara e confiável gerada usando a capacidade de geração de voz da HeyGen. Este vídeo visa reforçar a confiança e encorajar o apoio contínuo para futuras iniciativas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo energético de 30 segundos para engajamento em redes sociais, incentivando jovens adultos e potenciais voluntários a se juntarem a um esforço de limpeza comunitária local. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, utilizando cortes rápidos, cores vibrantes e música animada, garantindo que a mensagem seja acessível mesmo sem som, incorporando o recurso de legendas da HeyGen. Este vídeo deve inspirar ação imediata e um senso de responsabilidade coletiva.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo urgente de 15 segundos com chamada para ação para uma campanha de arrecadação de emergência, direcionado a qualquer pessoa que encontre o apelo online. O estilo visual e de áudio deve ser impactante e conciso, utilizando fortes sinais visuais de urgência e um apelo direto, facilmente e rapidamente produzido usando a ampla seleção de modelos e cenas da HeyGen. O objetivo é gerar doações imediatas para atender a uma necessidade crítica e urgente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conscientização Sem Fins Lucrativos

Crie vídeos de conscientização profissionais e envolventes para sua organização sem fins lucrativos de forma rápida e acessível para impulsionar campanhas de arrecadação de fundos e engajar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem. Nossa plataforma transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, tornando a criação de texto-para-vídeo perfeita para sua campanha.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua mensagem, adicionando um toque humano à narrativa da sua organização sem fins lucrativos.
3
Step 3
Adicione Mídia e Narração
Enriqueça seu projeto com visuais dinâmicos de nossa biblioteca de mídia e gere narração profissional para articular sua mensagem claramente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Conscientização
Finalize seu vídeo de conscientização de alta qualidade adicionando legendas, depois exporte este poderoso vídeo de conscientização no formato ideal, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Impacto dos Beneficiários

.

Produza vídeos cativantes compartilhando histórias de sucesso reais das pessoas que sua organização sem fins lucrativos ajuda, demonstrando mudanças positivas tangíveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um Gerador de Vídeos de IA para vídeos de conscientização sem fins lucrativos?

A HeyGen oferece um poderoso Gerador de Vídeos de IA que capacita organizações sem fins lucrativos a criar vídeos de conscientização envolventes de forma eficiente. Aproveite nosso recurso de criação de texto-para-vídeo para transformar seus roteiros em vídeos profissionais, aprimorando significativamente seus esforços de narrativa em vídeo.

O que torna a HeyGen uma plataforma ideal para campanhas de arrecadação de fundos sem fins lucrativos?

A HeyGen é uma solução de produção de vídeo ideal e econômica para campanhas de arrecadação de fundos sem fins lucrativos. Nossa plataforma fácil de usar, completa com modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia, permite que organizações sem fins lucrativos produzam vídeos profissionais que impulsionam o engajamento nas redes sociais e o apoio.

A HeyGen oferece recursos para criar vídeos de conscientização envolventes com avatares de IA?

Com certeza, a HeyGen permite a criação de vídeos de conscientização altamente envolventes usando avatares de IA avançados e geração de narração natural. Você pode facilmente adicionar legendas para garantir que sua mensagem alcance um público mais amplo, tornando sua narrativa em vídeo impactante.

Organizações sem fins lucrativos podem personalizar facilmente vídeos de conscientização usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que organizações sem fins lucrativos personalizem facilmente seus vídeos de conscientização. Utilize nossos extensos modelos e controles de marca robustos, incluindo opções de logotipo e cores, para produzir vídeos profissionais que se alinhem perfeitamente com a identidade e mensagem da sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo