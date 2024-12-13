Criador de Vídeos Alinhados a Organizações Sem Fins Lucrativos: Amplifique Seu Impacto

Eleve sua arrecadação de fundos e engajamento de doadores com narrativas de vídeo profissionais e impactantes. Utilize avatares de IA para dar vida à sua missão.

517/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de atualização polido de 90 segundos voltado para doadores existentes e parceiros comunitários, destacando as conquistas recentes de sua organização e promovendo o engajamento contínuo dos doadores com vídeos profissionais. Utilize um estilo visual corporativo limpo e moderno com áudio articulado, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar suas atualizações escritas em conteúdo de vídeo profissional de forma fluida.
Prompt de Exemplo 2
Crie um dinâmico vídeo de 45 segundos para redes sociais para destacar um momento impactante de narrativa em vídeo, direcionado a usuários mais jovens de redes sociais com um estilo visual rápido e envolvente. Garanta máxima acessibilidade e alcance adicionando legendas proeminentes com o recurso da HeyGen, tornando sua mensagem crítica clara mesmo sem som e aumentando a conscientização.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 2 minutos para treinamento de novos voluntários, usando uma abordagem de criador de vídeos alinhados a organizações sem fins lucrativos para apresentar valores e procedimentos organizacionais. Apresente o conteúdo com um estilo visual claro e amigável e gráficos fáceis de entender, incorporando um avatar de IA da HeyGen para entregar as informações de forma consistente e profissional com a ajuda de modelos de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Alinhados a Organizações Sem Fins Lucrativos

Crie vídeos envolventes para compartilhar sua missão, engajar doadores e impulsionar narrativas impactantes com um gerador de vídeo com IA intuitivo projetado para organizações sem fins lucrativos.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados para iniciar seu projeto. Esses pontos de partida personalizáveis ajudam a contar a história única de sua organização de forma eficaz, garantindo uma base sólida para narrativas de vídeo impactantes.
2
Step 2
Crie Sua Narrativa com IA
Transforme seu roteiro escrito em conteúdo de vídeo envolvente usando nossa poderosa capacidade de Texto-para-vídeo. Gere facilmente narrações e visuais, transformando suas ideias em vídeos profissionais que ressoam com seu público e aumentam a conscientização.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre a marca única de sua organização sem fins lucrativos de forma fluida. Utilize controles de Branding (logo, cores) para personalizar seus vídeos, tornando-os instantaneamente reconhecíveis e alinhados com sua mensagem organizacional para uma apresentação consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Engaje Doadores
Finalize seu vídeo e prepare-o para várias plataformas. Use redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para redes sociais ou apresentações, permitindo que você alcance e engaje doadores de forma eficaz, promovendo o sucesso na arrecadação de fundos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Inspiradores de Conscientização

.

Crie vídeos motivacionais que ressoem com os espectadores, promovendo o apoio da comunidade e impulsionando a ação para sua causa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A HeyGen funciona como um poderoso Gerador de Vídeos com IA, transformando texto em vídeos envolventes com avatares de IA e vozes sintéticas. Suas ferramentas intuitivas de edição com IA simplificam o processo de produção, do roteiro ao vídeo final.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais rapidamente usando modelos?

Com certeza, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e uma interface de edição fácil de usar com arrastar e soltar para criar vídeos profissionais de forma eficiente. Isso permite que os usuários produzam conteúdo de alta qualidade rapidamente para várias plataformas.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para acessibilidade e alcance global?

A HeyGen fornece recursos robustos como geração automática de legendas e opções de narração realista em vários idiomas. Essas capacidades garantem que os vídeos sejam acessíveis a um público mais amplo e apoiem estratégias de comunicação global.

Como a HeyGen pode ajudar organizações sem fins lucrativos em narrativas de vídeo impactantes?

A HeyGen capacita organizações sem fins lucrativos a criar narrativas de vídeo impactantes por meio de uma conversão de texto-para-vídeo fácil de usar e avatares de IA personalizáveis. Isso permite campanhas de arrecadação de fundos e conscientização envolventes sem a necessidade de recursos extensivos de produção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo